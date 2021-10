Bình Định: Sạt lở mố cầu trên QL19C, huyện miền núi Vân Canh bị chia cắt

Mưa lớn làm sạt lở mố cầu Ngô La (ở H.Vân Canh, Bình Định) trên QL19C, khiến huyện miền núi Vân Canh bị chia cắt với các địa phương còn lại ở tỉnh Bình Định.

Khoảng 10 giờ sáng nay 24.10, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền, nước chảy xiết đã làm sạt lở mố cầu cầu Ngô La (ở thôn Hiệp Vinh 2, xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định) trên QL19C.





Mố cầu Ngô La bị sạt lở gây chia cắt giao thông trên QL19C. Ảnh: Bảo Thoa





Theo ông Trần Văn Bài, Chủ tịch UBND xã Canh Vinh, QL19C là tuyến đường độc đạo nối trung tâm H.Vân Canh với các địa phương khác của tỉnh Bình Định. Do vậy, mố cầu Ngô La bị sạt lở gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân huyện núi Vân Canh.



Trưa cùng ngày, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND H.Vân Canh và đoàn công tác của Sở GT-VT tỉnh Bình Định đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục sự cố nói trên.



“Sở GT-VT tỉnh Bình Định đang tổ chức việc khắc phục sự cố tại cầu Ngô La bằng biện pháp đổ đất, đá xuống vị trí bị sạt lở. Dự kiến đến khoảng 15 - 16 giờ ngày 24.10 sẽ khắc phục xong sự cố này để giao thông qua lại trên QL19C được thông suốt”, ông Lương Đình Tiên nói.



Khắc phục sạt lở mố cầu Ngô La. Ảnh: Bảo Thoa



Theo ông Lương Đình Tiên, mưa lớn liên tục khiến nước chảy xiết còn làm một số vị trí trên các tuyến đường liên xã, liên thôn ở H.Vân Canh bị sạt lở. UBND H.Vân Canh đang kiểm tra, khắc phục để đảm bảo đi lại cho người dân.



Trưa 24.10, QL1 đoạn qua P.Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn, Bình Định) cũng có một số đoạn nước tràn qua đường, khiến giao thông qua lại khó khăn và nguy hiểm.



Lực lượng CSGT đã làm biển báo, hướng dẫn giao thông để người dân và các phương tiện lưu thông được an toàn.





Cảnh báo nguy hiểm trên QL1 đoạn qua địa bàn P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Trọng

Nhà người dân ở P.Trần Quang Diệu bị ngập nước. Ảnh: Hoàng Trọng



Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên trong các ngày 24 và 25.10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến ở phía nam tỉnh Bình Định từ 80 - 120 mm, có nơi trên 150 mm, phía bắc tỉnh Bình Định từ 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.



Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông.

Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)