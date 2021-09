Quảng Ngãi cho phép cơ sở lưu trú hoạt động trở lại

Từ 6 giờ ngày 28/9 cho đến khi có thông báo mới, toàn tỉnh Quảng Ngãi trở về trạng thái bình thường mới, nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép cơ sở lưu trú hoạt động trở lại.



Từ hôm nay (28/9), cơ sở lưu trú trên địa bàn Quảng Ngãi được hoạt động trở lại.



Đây là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định khẩn số 1510/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký ban hành về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao nhất và thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế tuyệt đối địa bàn, địa điểm phong tỏa (địa bàn xã Nghĩa An thuộc TP Quảng Ngãi và các địa điểm do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định khi có ca F0).



Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới có bổ sung một số giải pháp nâng cao trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các địa bàn, địa điểm phong tỏa cứng).



Cụ thể, đối với cá nhân: Bắt buộc thực hiện nguyên tắc 5K và khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bằng giấy. Không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau.



Đám hiếu, đám hỉ được tổ chức không quá 30 người. Không tập trung trên



20 người ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế tại một địa điểm trong cùng thời điểm đối với không gian ngoài trời.



Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, dịch vụ: Bắt buộc xây dựng, triển khai phương án phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng do hoạt động của tổ chức gây ra.



Các cơ sở lưu trú được hoạt động nhưng phải bảo đảm đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; khách lưu trú phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ và không đến từ các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm từ 1 mũi vaccine phòng Covid-19 trở lên, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K).



Các cuộc họp, hội nghị, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được hoạt động nhưng phải có phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phù hợp với từng loại hình hoạt động và không quá 30 người trong cùng thời điểm.



Cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi và phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K. Khuyến khích bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.



Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung không quá 15 người, phải bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.



Hoạt động giao thông công cộng đường bộ (hoạt động không quá 50% ghế ngồi), các phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông nội tỉnh, liên tỉnh phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch.



Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu dễ bị lây nhiễm; dừng hoạt động vận tải hành khách đối với huyện đảo Lý Sơn.



UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng và địa phương tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh, an toàn, hiệu quả tại các địa bàn, khu vực phong tỏa và nhóm đối tượng có nguy cơ để kịp thời đưa F0 ra khỏi cộng đồng; phân loại điều trị, giảm tử vong, khống chế nguồn lây, bao vây, dập dịch.



Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục duy trì chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh và các khu vực, địa điểm phong tỏa, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức dạy và học phù hợp với các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

