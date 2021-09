Quảng Nam: Kỷ luật người đứng đầu nếu để dịch bùng phát trong dịp lễ 2.9

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu địa phương nào để bùng phát dịch trong dịp lễ 2.9, có thể bị tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật.





Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (thứ tư từ trái qua), kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát - Ảnh: Nam Thịnh



Chiều 1.9, tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, ông Phan Việt Cường yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2.9.



Đáng chú ý, địa phương nào để bùng phát dịch thì xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, bị tạm đình chỉ công tác và xử lý kỷ luật.



Lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tuần tra, kiểm soát dọc sông Vĩnh Điện đoạn qua địa bàn TX.Điện Bàn, giáp ranh với TP.Đà Nẵng - Ảnh: Thanh Hồng



Sở GTVT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều hành công tác vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, xây dựng các công trình trọng điểm được thuận lợi nhưng đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.



Tính toán phương án “bọc lót” sau các chốt kiểm soát



Phương án kiểm soát lưu thông cũng đã được chính quyền tỉnh Quảng Nam đặt ra.



Trong đó, giao Sở GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng đặt bảng chỉ dẫn các phương tiện di chuyển theo tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Với các phương tiện vận chuyển có giao nhận hàng trên địa bàn tỉnh thì phải kiểm tra nghiêm ngặt.



Công an tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo, quán triệt tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 phải tăng cường kiểm soát, chốt chặn 24/24 (lưu ý tất cả các đường mòn, lối mở, các tuyến đường bộ, đường thủy).



Đặc biệt, ở các chốt giáp ranh với TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phải thắt chặt khâu giám sát, tuyệt đối không để người dân xâm nhập trái phép vào địa bàn tỉnh trong dịp lễ 2.9. Đồng thời, tính toán thêm phương án “bọc lót” phía sau các chốt kiểm soát này để kịp phát hiện, ngăn chặn triệt để các trường hợp ra vào địa bàn trái phép. Ông Phan Việt Cường đề nghị Sở GD-ĐT chủ động chỉ đạo tổ chức khai giảng và dạy học năm học 2021 - 2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục kêu gọi, vận động, giải thích thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở đó”; đồng thời chủ động đảm bảo vật chất theo phương châm 4 tại chỗ…

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)