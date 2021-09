Gia Lai: Tăng cường phòng-chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 31-8, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ký ban hành Công văn số 505-CV/TU về tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.



Theo đó, để tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Tỉnh ủy viên thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Lực lượng chức năng phường Hoa Lư (TP. Pleiku) tổ chức tuyên truyền lưu động cho người dân nắm và chấp hành nghiêm phòng-chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Quang Tấn



Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng-chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Đối với địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19. Đối với cấp tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu các văn bản của Trung ương để kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.



Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng, lực lượng dân quân tự vệ, đội tự quản, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong giám sát, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, nhất là những ca bệnh đã được chữa khỏi về cách ly tại nhà, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.



Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 của UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới tại địa phương mình bằng hình thức phù hợp. Chỉ đạo phân công cán bộ, công chức trực, nắm tình hình, giải quyết công việc tại đơn vị, địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội ở địa phương; tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, giao lưu, liên hoan trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, giám đốc, thủ trưởng (hoặc phó phụ trách) các sở, ban, ngành tỉnh; thường trực cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp không ra khỏi địa bàn tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền liên quan đến đơn vị, địa phương.



Yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiêm túc triển khai thực hiện.



KIỀU PHAN