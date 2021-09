Ông Diệp Dũng bị đề nghị truy tố tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước

Khai với cơ quan chức năng, ông Diệp Dũng cho biết có người cung cấp thông tin trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op.





Ngày 27-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, kinh doanh tự do) về tội 'Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và ông Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM- Saigon Co.op) về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 337, BLHS.



Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op. Ảnh: Thanh Nhân



Theo kết luận điều tra, bị can Bắc là cán bộ công an nên nắm được thông tin về quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, Bắc đã nhắn tin qua zalo cho Hồng để Hồng thông báo cho ông Diệp Dũng.



Ngày 28-9-2020, trong quá trình lấy lời khai, ông Diệp Dũng cho biết có người cung cấp thông tin trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op. Từ lời khai này, công an đã làm việc với ông Bắc (thành viên tổ xác minh) đã cung cấp thông tin cho bà Hồng.



Qua làm việc, công an xác định, Hồng và Bắc quen nhau cuối năm 2017 và sống chung ở 1 chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.



Cuối tháng 7-2020, trong quá trình tham gia điều tra liên quan đến vụ Saigon Co.op, Bắc thường tâm sự hoặc nhắn tin qua zalo cho Hồng. Đáng nói, Hồng còn lợi dụng lúc Bắc ngủ say rồi sao chép hoặc chụp lén các tài liệu liên quan đến Saigon Co.op.



Cơ quan điều tra xác định Bắc không hề hay biết Hồng sử dụng những thông tin này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra và không vì mục đích trục lợi cá nhân.



Riêng Hồng biết ông Dũng là chủ tịch Saigon Co.op và biết bạn trai mình đang tham gia tổ xác minh nhưng vẫn lợi dụng để lấy thông tin cung cấp cho ông Dũng. Hồng cung cấp cho ông Dũng thông tin nhằm mục đích để tiện việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.



Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can theo kết luận điều tra tháng 3 và bổ sung lần 1 vào tháng 6.

Theo Hưng Nguyên (NLĐO)