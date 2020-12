Công an TP HCM bắt ông Diệp Dũng

Công an TP HCM đã bắt ông Diệp Dũng để điều tra những sai phạm xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cũng như sai phạm của cá nhân ông Diệp Dũng.



Trưa 16-12, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt để tạm giam ông Diệp Dũng (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) do liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cũng như sai phạm của cá nhân ông Diệp Dũng.



Trước đó, vào ngày 27-7, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM đã tạm đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy tại Đảng bộ Saigon Co.op đối với ông Diệp Dũng.



Tháng 9-2020, Thành ủy TP HCM quyết định điều động ông Diệp Dũng đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP (HFIC). Đến tháng 11-2020, ông Diệp Dũng được điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết TP HCM.





Ngày 27-7, Thanh tra TP HCM đã công bố kết luận thanh tra về các sai phạm tại Saigon Co.op. Kết luận thanh tra chỉ ra Saigon Co.op có một số sai phạm trong hoạt động tài chính, trong đó đặc biệt là sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.



Theo đó, đầu năm 2020, Đại hội thành viên bất thường Saigon Co.op ra nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên hơn 6.797 tỉ đồng theo phương án huy động vốn từ các thành viên. Có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỉ đồng.



Điểm bất thường là trong các năm 2018, 2019, một số HTX có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỉ đồng không tham gia góp vốn. Trong khi đó, phần lớn HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỉ đồng.



Kết luận thanh tra nêu: "Do tỉ suất lợi nhuận sau thuế đạt được từ 26% - 39% trên vốn góp nên nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở. Điều này cũng cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động".



Ngoài ra, Thanh tra TP HCM cũng chỉ rõ những sai phạm là có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung. Việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.



Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM đã hủy 4 nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 34 của Saigon Co.op, không thừa nhận số vốn góp 3.597 tỉ đồng của các hợp tác xã thành viên hồi đầu năm 2020 với lý do "doanh nghiệp khai báo thông tin chưa chính xác" đồng thời khôi phục giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 33 của Saigon Co.op với vốn điều lệ như cũ là 3.200 tỉ đồng.

