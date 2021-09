Bắt cán bộ 'dỏm' tự xưng sếp phòng giáo dục lừa tình, tiền nữ sinh

Cán bộ “dỏm” Nguyễn Vẫn mạo danh sếp của ngành giáo dục H.Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) để lừa tình nữ sinh viên, hứa hẹn bố trí công việc ngay khi ra trường và chiếm đoạt cả hai chị em hơn 120 triệu đồng.



Vẫn bị bắt giữ, bàn giao Công an TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tiến



Ngày 29.9, Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cán bộ “dỏm” Nguyễn Vẫn (38 tuổi, ngụ H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý theo lệnh truy nã.



Theo điều tra, năm 2015, Vẫn kết bạn Zalo và dùng tên giả là Nguyễn Hữu Nguyên để làm quen, tán tỉnh chị L.T.P. (lúc này là sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi).



Dù thất nghiệp nhưng Vẫn tự xưng là cán bộ, sếp của Phòng GD-ĐT H.Sơn Tịnh, bịa chuyện thân thiết với nhiều lãnh đạo ở Sở GD-ĐT và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, hứa hẹn có thể dễ dàng bố trí công việc cho người yêu ngay khi tốt nghiệp ra trường.



Không chỉ lừa tình nữ sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, “cán bộ” Vẫn còn nhiều lần nói chị P. đưa tiền tiếp khách, xây dựng trước mối quan hệ cho chị P. để thuận lợi cho công việc sau này.



Sau khi lừa chị P. 40 triệu đồng, Vẫn tiếp tục làm quen với chị dâu của chị P. là chị P.T.T, công tác ở H.Tây Trà. Biết chị T. muốn xin chuyển công tác về H.Bình Sơn để gần gia đình, Vẫn lừa chị T. 80 triệu đồng, hứa chạy việc. Tuy nhiên, sau đó Vẫn ôm tiền của cả hai chị em bỏ trốn vào TP.HCM.



Tháng 3.2018, Công an TP.Quảng Ngãi phát lệnh truy nã Vẫn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ăn chơi hết tiền, Vẫn về TP.Đà Nẵng làm CMND giả tên Nguyễn Văn Vinh, sống chung như vợ chồng với một phụ nữ.



Tại TP.Đà Nẵng, Vẫn biết đang bị truy nã nên hành nghề chạy quảng cáo trên mạng xã hội, chủ yếu làm việc ở nhà, ít giao du với hàng xóm để tránh bị phát hiện.



Cuối tháng 9, Công an TP.Đà Nẵng qua công tác nắm địa bàn, nghi vấn Vẫn đang ngụ P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nên ập vào nhà trọ, khống chế cán bộ “dỏm” lừa tình, tiền nữ sinh này.



Theo VĂN TIẾN (TNO)