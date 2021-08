Vụ phát hiện 17 con hổ trong khu dân cư: Nhiều con nặng từ 200-250 kg

Theo cơ quan chức năng, các con hổ thu giữ tại những nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đều là hổ lớn, nhiều con nặng từ 200 - 250 kg.





Ngày 5-8, 17 con hổ có trọng lượng từ 200-250 kg đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng ngày 4-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra đột xuất và phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi) và Hồ Thị Thanh (31 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành) đang nuôi nhốt 14 con hổ trưởng thành, trọng lượng khoảng 200 kg/con.



Nhiều con hổ nặng từ 200-250 kg được phát hiện nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành.



Cùng thời gian trên, lực lượng công an cũng bắt quả tang gia đình bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, Yên Thành) đang nuôi nhốt 3 con hổ trưởng thành. Mỗi con hổ có trọng lượng 225 kg - 265 kg. Được biết, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gia đình bà Định xây dựng hầm với diện tích khoảng 120 m2 để nuôi nhốt hổ.



Liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép, ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành, cho biết, năm 2012 trên địa bàn xã này đã từng có vụ việc phát hiện một số hộ dân nuôi nhốt hổ trái phép. Sau vụ bắt giữ năm 2012, lực lượng chức năng không phát hiện hộ dân nào nuôi nhốt hổ trái phép. "Tuy nhiên, rạng sáng 4-8, cảnh sát đã bất ngờ kiểm tra 2 hộ dân trên địa bàn, phát hiện nuôi nhốt nhiều con hổ trái phép, khi đó tôi mới biết là họ lén lút nuôi nhốt hổ trong nhà"- ông Huệ nói.



Các con hổ lớn được nuôi nhốt ngay trong nhà dân.



Được biết, thông thường, ngoài tự nhiên, một con hổ phải mất 3-5 năm mới đạt được trọng lượng hơn 100 kg. Tuy nhiên, những con hổ được người dân nuôi nhốt, cho ăn nhiều nên trong lượng tăng rất nhanh. Một năm có con có thể tăng đến 200 kg là bình thường.



Hiện, vụ việc đang được Cơ quan công an Nghệ An đang tiếp tục làm rõ.

Theo Tin-ảnh: Đức Ngọc (NLĐO)