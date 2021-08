Truy tìm hung thủ sát hại tài xế taxi ở Nghệ An

Công an H.Anh Sơn (Nghệ An) vừa phát thông báo truy tìm hung thủ sát hại một tài xế taxi, khi xe đang chạy trên quốc lộ 7B thuộc địa bàn huyện này.





Chiếc taxi lao ra và dừng lại ở mép đường- Ảnh CTV





Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào chiều nay, 19.8, tại xã Cẩm Sơn (H.Anh Sơn, Nghệ An), khiến một tài xế taxi bị tử vong.



Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, một số người dân đi trên quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, H.Anh Sơn), phát hiện một người đàn ông tử vong trên vũng máu bên đường. Nạn nhân bị một vết cắt ngang cổ.



Cách đó khoảng 30 mét là một chiếc xe taxi đỗ sát mép đường, một bánh trước bị rơi xuống rãnh thoát nước. Hiện trường vụ việc nằm cách xa khu dân cư, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn.



Vụ việc ngay sau đó được trình báo cho cơ quan công an. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là tài xế taxi, ngụ xã Phúc Sơn (H.Anh Sơn). Trên ghế lái của xe taxi để lại nhiều vết máu.





Tài xế taxi bị tử vong trên đường, trên cổ có vết cắt rất sâu - Ảnh: CTV



Theo nhận định ban đầu, tài xế taxi bị tấn công khi đang lái xe khiến xe bị mất lái lao ra mép đường. Nạn nhân sau đó cố mở cửa xe tháo chạy, tuy nhiên được khoảng 30 mét thì ngã xuống, tử vong.



Công an H.Anh Sơn phát thông báo truy tìm nghi can vụ án này với đặc điểm: mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6 m. Sau khi gây án, nghi can này bỏ chạy bộ, có khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.



Công an H.Anh Sơn kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan đến nghi can này cung cấp thông tin cho Công an H.Anh Sơn qua số điện thoại 0915 909595.

Theo Khánh Hoan (TNO)