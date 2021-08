Tạm đình chỉ Phó Cục trưởng Cục Thuế vi phạm phòng chống dịch

Tính đến sáng ngày 4/8, Việt Nam có 181.756 ca nhiễm trong đó có 2.331 ca nhập cảnh và 179.425 ca mắc trong nước.



Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 177.855 ca.



Hiện có 19 tỉnh thành phía Nam và Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và nhiều tỉnh, thành phố áp dụng chỉ thị 15 trong đó có Bình Định ( áp dụng bắt đầu từ 6 giờ ngày 1/8/2021).



Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các địa phương đề nghị người dân và các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 15 người trong phòng; không tụ tập từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người; hạn chế tối đa ra đường sau 21 giờ hàng ngày, nếu không có lý do chính đáng.



Tỉnh dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 15 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tỉnh vận động người dân không tổ chức đám cưới, trường hợp phải tổ chức thì không quá 20 người, đám tang không quá 40 người và phải được các cơ quan y tế giám sát nghiêm ngặt.



Chỉ thị do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép bán mang đi, không được bán tại chỗ và phải đóng cửa sau 21 giờ hàng ngày. Hạn chế việc di chuyển của người dân từ Bình Định đến các tỉnh, thành phố có dịch và ngược lại, trừ việc đưa người dân về theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định...



Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định vẫn cho phép duy trì các hoạt động như: đi công tác, công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.



Trường hợp người dân di chuyển vào địa bàn tỉnh vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế, tuân thủ biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định; tạo điều kiện duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm việc tại các khu/cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất với phương án sản xuất “3 tại chỗ: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến.” Sẵn sàng các phương án, kịch bản duy trì sản xuất an toàn trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly…



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoặc tổ chức lại các hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy, như xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, tàu thuyền, xe vận tải hành khách công cộng, xe môtô…



Lần này, tỉnh Bình Định có nhiều điểm được tỉnh áp dụng giải pháp “Chỉ thị 15+,” tức là sẽ chặt chẽ và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Chỉ thị 15.