Bình Định: Thị xã An Nhơn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu giãn cách xã hội toàn bộ thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16, kể từ 0 giờ ngày 30-7. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng tạm dừng tiếp nhận người dân tự phát về quê tránh dịch từ 0 giờ ngày 1-8.





Chiều 29-7, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo thị xã An Nhơn.





Quang cảnh cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 chiều 29-7 tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy



Theo báo của UBND thị xã An Nhơn, hiện địa phương này có 33 ca Covid-19 tại nhiều xã, phường. Đặc biệt, thị xã An Nhơn đang xuất hiện nhiều điểm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.



Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của lãnh đạo thị xã An Nhơn và các sở, ngành liên quan về tình hình dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu thị xã An Nhơn thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị xã An Nhơn theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 30-7.



Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phi Long cũng yêu cầu thị xã An Nhơn tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, bố trí trụ sở cho sở chỉ huy tiền phương làm việc, có đầy đủ các tiểu ban như tiểu ban chuyên môn, hậu cần, nhân lực, vắc-xin.



Thị xã An Nhơn trong những ngày giãn cách xã hội.



Các sở, ban, ngành tính toán các phương án cho công nhân ở lại cơ sở sản xuất làm việc theo phương án "3 tại chỗ", cơ sở nào không thực hiện thì cho công nhân về. Lên phương án vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị nhu yếu phẩm, chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, tăng cường các khu cách ly tập trung…



Trước đó, ngày 19-7, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã An Nhơn. Theo đó, từ 0 giờ ngày 20-7, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 15 ngày trên địa bàn thị xã An Nhơn để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với phường Bình Định; các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.



Ngày 21-7, UBND thị xã An Nhơn đã ban hành văn bản về việc tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 phường Đập Đá và Nhơn Hưng, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 22-7.





Quảng Ngãi: Tạm dừng tiếp nhận người dân tự phát về quê tránh dịch



Chiều 29-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn hỏa tốc về việc tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế về Quảng Ngãi kể từ 0 giờ ngày 1-8.



Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, để chia sẻ những khó khăn của người dân Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống tại TP HCM, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và phối hợp Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP HCM tổ chức đón miễn phí 400 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã sắp xếp tiếp nhận khoảng 1.500 đến 1.800 người có nguyện vọng về quê để tổ chức cách ly tại các khách sạn có trả phí dịch vụ.



Nhiều người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về Quảng Ngãi. Ảnh: TS

Tuy nhiên, những ngày gần đây, có hơn 5.000 người dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam tự phát trở về quê (tự túc phương tiện hoặc thuê xe dịch vụ), trong đó có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (F0), dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất cao.



Trong khi đó, năng lực cách ly y tế của tỉnh đã quá tải (đang cách ly tập trung hơn 6.000 người tại các cơ sở cách ly y tế tập trung); phải sử dụng các cơ sở giáo dục tại các xã, phường, thị trấn nhưng gặp nhiều hạn chế trong khâu quản lý, vận hành, sinh hoạt, xử lý rác thải,… nên có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly; năng lực y tế của tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn và không bảo đảm yêu cầu chống dịch nếu số F0 tăng cao hoặc cùng lúc có nhiều F0 kèm bệnh lý nền, nặng; năng lực tài chính không bảo đảm phục vụ tiếp nhận, cách ly y tế tập trung theo quy định.



Mặt khác, hiện các tỉnh, thành phố phía Nam đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 hoặc ở mức giãn cách xã hội cao hơn. Vì vậy, việc công dân tự ý, tự phát rời khỏi các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 về Quảng Ngãi bằng phương tiện cá nhân là vi phạm nguyên tắc chỉ đạo tại Chỉ thị 16 và Nghị quyết 78 của Chính phủ.



Xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm dừng tiếp nhận công dân Quảng Ngãi từ các tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19 theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế về Quảng Ngãi, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-8.

