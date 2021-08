Khởi tố bắt giam trưởng một văn phòng công chứng ở Bình Thuận

Chiều 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phí Văn Thành (sinh năm 1959, ngụ TP.Phan Thiết) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Phí Văn Thành là công chứng viên và là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có địa chỉ tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tuy nhiên, trong quá trình công chứng hợp đồng, Phí Văn Thành đã vi phạm các quy định của Luật Công chứng.



Theo đó, Thành ký công chứng vào các hợp đồng mà không tuân thủ các qui định của Luật Công chứng đã tạo điều kiện cho Hồ Thị Ngọc Yến nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo. Việc này đã làm cho nhiều bị hại tin tưởng các thủ tục trên do Văn phòng Công chứng của Thành chứng thực đã được kiểm tra, thẩm định tính pháp lý nên các bị hại đã bị Hồ Thị Ngọc Yến lừa dối chiếm đoạt tài sản trị giá nhiều tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Thị Ngọc Yến để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm của những cá nhân khác có liên quan theo qui định của pháp luật.

