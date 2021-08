Hà Nội: Rơi từ tầng 12 chung cư Linh Đàm, một bé gái tử vong tại chỗ

Tối 3.8, một bé gái đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống khu vực giếng trời ở tầng 3.



Toà chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Sơn Nguyễn



Theo người dân sinh sống khu vực trên cho biết, khoảng 22h ngày 3.8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B.



Ngay sau đó, mọi người ra kiểm tra phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong. Cư dân đã trình báo Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan công an. Ít phút sau, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.



Một nhân viên đảm bảo trật tự khu vực cho biết, sau khi xác định cháu bé bị rơi xuống mọi người đã gõ cửa các phòng để xác định nơi cháu bé bị rơi.



Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của toà nhà. Nạn nhân rơi qua khu vực ô thoáng cửa sổ. Thời điểm đó, người thân của bé gái ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện.



Vụ việc diễn ra tối 3.8. Ảnh: Sơn Nguyễn



Khi lực lượng chức năng đưa hình ảnh người mẹ đã nhận ra con. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác bệnh viện đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-roi-tu-tang-12-chung-cu-linh-dam-mot-be-gai-tu-vong-tai-cho-938024.ldo

Theo HÀ PHƯƠNG (LĐO)