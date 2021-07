Hà Nội: Bé trai 3 tuổi rơi từ tầng 6 chung cư Gamuda tử vong thương tâm

Một bé trai khoảng 3 tuổi sống tại toà nhà N, chung cư The One Residence, khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, được cho là đã chui khỏi lưới chắn an toàn rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 tử vong.





Tối 22/7, nhiều người dân sống trong khu vực tòa nhà chung cư The One Residence (khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hốt hoảng khi nghe tin một bé trai khoảng 3 tuổi rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 của tòa nhà N.



Toà nhà nơi cháu bé rơi từ tầng 6 xuống tầng 3 tử vong. Ảnh: Gia Khiêm



Bước đầu, vụ tai nạn được xác định, sau khi cạy lưới chắn an toàn ở khu vực cửa sổ của căn hộ thì cháu bé không may bị rơi xuống tầng 3. Theo nguồn tin của phóng viên, bé trai gặp nạn đã không qua khỏi đêm qua (22/7).



Theo đại diện ban quản lý tòa nhà, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, họ đã luôn luôn nhắc nhở, cảnh báo đến người dân về an toàn cho trẻ.



Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Trần Phú cũng xác nhận sự việc và cho biết đang chờ báo cáo từ cơ quan Công an.



Theo Gia Khiêm (Dân Việt)