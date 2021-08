Điều tra, làm rõ vụ xe tải chở 46 thi hài từ TP HCM về Bến Tre hỏa táng

Liên quan đến thông tin "Phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi hài từ TP HCM về Bến Tre hỏa táng", Bộ Tư lệnh TP khẳng định đơn vị sẽ cùng cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.





Ngày 17-8, đại diện Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết trước tình hình đợt dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát, có thể kéo dài, Bộ Tư lệnh TP HCM kịp thời tham mưu với Thành ủy, UBND TP triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.





Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp nhận, bàn giao tro cốt bệnh nhân tử vong vì Covid-19 (Ảnh: H.Tân)



Cùng các sở, ban-ngành liên quan, Bộ Tư lệnh TP HCM nhanh chóng xây dựng kế hoạch, quy trình xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19 trên địa bàn TP.



Từ đó, Bộ Tư lệnh TP đã tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài, tro cốt bệnh nhân tử vong, cụ thể: thành lập 7 đội cấp TP HCM; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Thủ Đức và quận, huyện thành lập đội xử lý thi hài với tổng quân số 140 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thi hài bệnh nhân tử vong.



Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP đảm bảo lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, điều phối hoạt động tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt đến từng gia đình. Mọi công việc đều diễn ra trang trọng, đúng phong tục tập quán địa phương.



Bên cạnh đó, đơn vị còn điều động lực lượng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn trong tình huống người dân tập trung đông người di chuyển ra, vào địa bàn TP trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.



Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TP HCM không ngừng đấu tranh làm rõ thủ đoạn xuyên tạc, sai sự thật ở những bài viết, clip, phát ngôn, livestream trên internet, mạng xã hội nhằm hạ uy tín lãnh đạo, chính quyền hay lực lượng vũ trang TP HCM trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.



Đặc biệt, liên quan đến thông tin "Phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi hài từ TP HCM về Bến Tre hỏa táng" một số báo điện tử đưa tin vào tối ngày 16-8, Bộ Tư lệnh TP khẳng định đơn vị sẽ cùng cơ quan chức năng liên quan vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo DI LÂM (NLĐO)