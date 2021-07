Vụ người đàn ông mất tích 7 tháng: Khởi tố, bắt giam nghi phạm giết người đốt xác phi tang

Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố tội giết người, cướp tài sản với nghi phạm liên quan đến vụ việc một người đàn ông ở Hải Dương mất tích 7 tháng.



Người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường sau khi thông báo đi đòi nợ

Tại số nhà 126 Nguyễn Thanh Mẫn, địa điểm Cao Tài Năng từng thuê để mở hiệu thuốc, lực lượng công an thường xuyên lui đến trong những ngày vừa qua - ẢNH LÊ TÂN



Ngày 10.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.



Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được VKSND tỉnh Hải Dương phê chuẩn.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.



Theo tài liệu điều tra, ngày 28.11.2020, ông D.C.C rời nhà ở H.Gia Lộc lên TP.Hải Dương để đòi một số tiền lớn đã cho Cao Tài Năng vay. Sau đó, ông C. bị Cao Tài Năng sát hại.



Để che dấu hành vi phạm tội, Cao Tài Năng đưa xác ông C. ra gần bờ sông thuộc Khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương) chôn. Sau đó, Cao Tài Năng đào thi thể nạn nhân lên để đốt.



Sau khi ông C. mất tích, gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Đến này 11.6, cơ quan công an tìm thấy chiếc xe ô tô ông C. đã dùng để đi đến nhà Cao Tài Năng ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc xe không có người coi giữ, có dấu hiệu bị tẩy xóa dấu vết, mất camera hành trình.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, Công an tỉnh Hải Dương đã dần làm rõ được vụ án và xác định nghi phạm là Cao Tài Năng. Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ án phức tạp, hung có thủ đoạn, dã tâm và tính toán chặt chẽ để xoá dấu vết.



Được biết, vợ chồng Cao Tài Năng mở nhiều hiệu thuốc ở Hải Dương. Tuy nhiên, các hiệu thuốc này hiện nay đều đã đóng cửa. Một trong những hiệu thuốc đó ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, P.Bình Hàn. Đây là nơi cơ quan công an lui tới rất nhiều lần để khám nghiệm phục vụ điều tra.

Theo LÊ TÂN (TNO)