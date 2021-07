Người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường sau khi thông báo đi đòi nợ

Ngày 5.7, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan chức năng đang điều tra việc một người đàn ông ở Hải Dương mất tích bất thường từ tháng 11.2020.

Cửa hàng và cũng là nơi ở của anh D.C.C ở Gia Lộc, Hải Dương trước khi mất liên lạc. Ảnh Đặng Luân



Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về nghi án giết người xảy ra trên địa bàn TP.Hải Dương, nạn nhân là anh D.C.C (sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, Hải Dương).



Như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, anh C. bị cặp vợ chồng ở TP.Hải Dương sát hại, sau đó, phi tang thi thể dã man. Chiếc xe của nạn nhân bị cặp vợ chồng này mang lên Hà Nội gửi, sau đó thay biển số. Mới đây, lực lượng chức năng tìm được chiếc ôtô của nạn nhân.



Sáng 5.7, trao đổi với PV Lao Động, gia đình anh D.C.C ở tại phố Cuối (thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) cho biết: Ngày 28.11.2020, anh C. nói với mọi người trong nhà đi lên TP.Hải Dương để đòi món nợ. Sau đó đến chiều thì gia đình mất liên lạc.



Ngay sau đó, gia đình trình báo đến chính quyền địa phương, cơ quan Công an huyện Gia Lộc và sau đó, trình báo lên Công an tỉnh Hải Dương nhưng mới gần đây mới nhận được thông tin tìm thấy xe ôtô của C.



Được biết, anh D.C.C là con thứ 3 trong gia đình. Anh C. lấy vợ và có 4 người con, trong đó, 3 con gái và 1 con trai út hiện học lớp 9. Con gái lớn và thứ 3 của anh C. đang du học tại NewZealand, vợ anh C. cũng sang đó để chăm sóc 2 con. Từ ngày anh C. mất liên lạc với gia đình, vợ chồng ông D.C.H (bố anh C.) chăm sóc 2 cháu nội, bởi lẽ, vợ anh C. do dịch COVID-19 nên chưa thể về lại Việt Nam.



Cũng theo gia đình, anh C. làm nghề điện nước, từ trước đến nay chưa từng thấy gây gổ, bất hòa với ai. Cách đây hơn 3 năm, anh C. có mua được chiếc ôtô hiệu Mazda màu đen để phục vụ công việc, chính là chiếc xe cơ quan công an tìm thấy mới đây.



Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc anh C. bị sát hại, gia đình anh D.C.C. cho biết, hiện, gia đình đang chờ cơ quan chức năng điều tra, chưa có thông tin chính thức về sự việc này.



Ông H., bố đẻ anh D.C.C. chia sẻ: Từ ngày C. mất liên lạc, gia đình rất buồn, lo lắng. Mới đây, khi công an cho biết tìm thấy xe của C., vợ con anh C. gọi điện về khóc rất nhiều. Người thân, họ hàng ngày nào cũng đến hỏi han, động viên. Gia đình ông H. chỉ mong mọi việc không như mạng xã hội chia sẻ, nếu không thì quá đau xót.



Sáng cùng ngày, một lãnh đạo thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, anh D.C.C. vắng mặt tại địa phương từ tháng 11.2020. Thời điểm đó, có nhiều luồng thông tin cho rằng anh C. mất tích, cũng có thông tin nói anh này sang nước ngoài cùng vợ con.



Thời điểm anh C. không xuất hiện tại địa phương, nhiều người dân cho rằng anh này sang nước ngoài với vợ con (anh C. có vợ và con đang ở New Zealand), cũng có dư luận cho rằng anh C. mất tích. Hiện, gia đình anh C. vẫn sinh sống, làm ăn bình thường ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc).



https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-o-hai-duong-mat-tich-bat-thuong-sau-khi-thong-bao-di-doi-no-927274.ldo

Theo ĐẶNG LUÂN (LĐO)