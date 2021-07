Hỏa tốc dừng hoạt động nhà hàng bán tại chỗ, quán cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội

Từ 0 giờ ngày 13-7, Hà Nội dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc gội đầu.





Ngày 12-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký, ban hành công điện hoả tốc về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chính quyền các cấp từ TP đến cấp cơ sở cần tập trung cao độ, thực hiện ngay các ý kiến chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương, Thành ủy, UBND TP, đặc biệt tại các Chỉ thị, Công điện của Chủ tịch UBND TP về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chính quyền các cấp thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.





Một quán ăn trên phố Tô Hiến Thành là nơi các ca dương tính SARS-CoV-2 từng tới ăn bị phong tỏa - Ảnh: Ngô Nhung



Yêu cầu từ 0 giờ ngày 13-7-2021: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.



Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do ý thức lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm ngặt các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định đối với các tập thể và cá nhân có vi phạm.



Yêu cầu người dân từ TP HCM hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo đầy đủ trung thực qua website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone, phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 tối đa 3 ngày trước khi trở lại TP; các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại TP.



Giao Công an TP chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa, các bến tàu, bến xe liên tỉnh vào TP và tại Cụm cảng hàng không miền Bắc: Kiểm soát toàn bộ người, phương tiện ra, vào TP tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc chủ động với toàn bộ người từ các tỉnh, TP khác trở về TP, đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập.



Từ 0 giờ ngày 13-7-2021, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ TP HCM và các vùng dịch (danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế): Lập tức khai báo với chính quyền địa phương; UBND các xã, phường, thị trấn ra quyết định và giám sát việc cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 của Bộ Y tế; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.



UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tần suất các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở; qua công tác giám sát của Tổ Covid cộng đồng và sự giám sát, phát hiện, phản ánh của người dân tại địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân khai báo không kịp thời, không trung thực để xảy ra hậu quả lây lan dịch bệnh.



Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Sở Công Thương chỉ đạo toàn bộ các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất trong các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp chỉ hoạt động khi thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các lực lượng chức năng có liên quan, tổ Covid cộng đồng lập danh sách người lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, quản lý quá trình di biến động tại địa phương; thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch sau thời gian lao động.



Giám đốc Công an TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở dịch vụ không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.



Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: Tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học; tập thể dục nơi công cộng; hàng rong, trà đá vỉa hè, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch...; tăng mức phạt cao nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần.



Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí của Hà Nội và Trung ương trên địa bàn tăng cường tuyên tuyền và phản ánh các cơ sở, địa bàn có vi phạm để chấn chỉnh, xử lý kịp thời; tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, các kênh, phương thức tuyên truyền phổ biến kịp thời, hiệu quả đến cơ sở, tổ dân phố, cộng đồng, người dân để tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực thực hiện kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh.









Theo B.H.Thanh (NLĐO)