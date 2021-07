Đà Nẵng: Thực hiện các biện pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày 31-7

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trong đó có yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn Chỉ thị 16 từ 18 giờ ngày 31-7. UBND quận Sơn Trà quyết định thiết lập khu vực tạm thời phong tỏa đối với phường Nại Hiên Đông.





Chiều 30-7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp gồm: Thực hiện các biện pháp mạnh hơn, cao hơn các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa, giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố; vận dụng các quy định pháp luật để áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và một số hoạt động trong thời gian nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thời gian bắt đầu thực hiện từ 18 giờ ngày 31-7.





TP Đà Nẵng hiện phát sinh nhiều ca mắc trong cộng đồng, không rõ nguồn lây.



Các lực lượng chức năng, địa phương, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khắc phục tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong".



Huy động lực lượng, tổ chức kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các chốt kiểm soát ở khu vực giáp ranh với các địa phương khác, đường hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển, đường sắt…; tổ chức các chốt kiểm soát trong khu vực nội thành, tại các khu dân cư; đồng thời, tổ chức các lực lượng cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, thanh tra giao thông, y tế để vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm, vừa hỗ trợ xử lý các vụ việc vượt quá thẩm quyền của các chốt kiểm soát.



Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu phát huy cao độ vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng, kêu gọi người dân và phát động phong trào tự giác thông báo những người về từ vùng dịch không khai báo, không thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định.



Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu nhiệm vụ tiếp tục tổ chức kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng để sớm phát hiện ra các trường hợp mắc Covid-19 và hướng dẫn thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà. Quyết tâm xử lý các ổ dịch theo phương châm: Làm đến đâu, sạch đến đó, tạo ra các khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp… an toàn dịch bệnh (vùng xanh); tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và minh bạch.



Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn; xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, các cơ quan, địa phương nếu để xảy ra những tình trạng này.



Đồng thời, đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là cho người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và thành phố, trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tinh thần rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu công nghiệp.



Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP căn cứ nội dung Nghị quyết, khẩn trương xây dựng và ban hành Chỉ thị về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, hoàn thành trong ngày 30-7; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động hướng dẫn thực hiện đồng bộ Chỉ thị của UBND TP để tổ chức thực hiện từ 18 giờ ngày 31-7.



Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua, thành phố đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện bộc lộ những hạn chế. Số lượng ca nhiễm trong thời gian gần đây tăng nhanh, nhất là trong cộng đồng, nhiều ca nhiễm chưa xác định rõ nguồn lây. Nhận định mức độ nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao nên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất các biện pháp trên nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.



Phong tỏa phường Nại Hiên Đông



UBND quận Sơn Trà vừa ban hành quyết định thiết lập khu vực tạm thời phong tỏa đối với phường Nại Hiên Đông, trừ khu vực các công ty thuộc KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 14 giờ ngày 30-7 cho đến khi có thông báo mới. Việc phong tỏa nhằm ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 và tiến hành tổ chức xét nghiệm toàn dân.



Trên địa bàn phường này đã ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19, chủ yếu liên quan ổ lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Trước đó, 7 chung cư nằm trên địa bàn này cũng bị phong tỏa với hơn 500 hộ dân cùng 2.300 người.

