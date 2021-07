Bắt đối tượng cộm cán ở Quảng Ninh, thu giữ súng và hàng trăm viên đạn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Cẩm Phả đã điều tra, làm rõ, bắt nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề và thu giữ súng cùng nhiều đạn dược.



Đối tượng Cao Tiến Dũng cùng số vũ khí quân dụng được Công an tỉnh Quảng Ninh tìm thấy tại nhà riêng ở thành phố Cẩm Phả. Ảnh: CAQN



Theo Công an Quảng Ninh ngày 30.7, cho biết, các đối tượng bị bắt là Cao Tiến Dũng (SN 1967, trú tại tổ 3, khu 7A, phường Quang Hanh) và Đỗ Thị Thu Hằng (SN 1971, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả).



Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Cao Tiến Dũng - đối tượng xã hội cộm cán trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện 1 khẩu súng quân dụng K54; 107 viên đạn K54, 13 viên đạn K59, 26 viên đạn AK, 29 viên đạn CKC; 1 còng số 8 và nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân và giấy tờ liên quan đến hoạt động vay nợ.



Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Hợp, sinh năm 1977, trú tại tổ 4, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả và vận động Tống Thị Phương Lan, cùng trên địa bàn ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề.



Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt khẩn cấp đối với Đào Vũ và Chu Văn Ánh, SN 1970, trú tại trên địa bàn thành phố Hạ Long; vận động ra đầu thú cùng về hành vi đánh bạc. Tang vật tạm giữ gồm: 05 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng Phạm Bình Minh sinh sống tại thành phố Hạ Long cùng nhiều điện thoại, sổ sách ghi chép đường dây đánh bạc này.



Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Tiến Dũng về hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đỗ Thị Thu Hằng, Phạm Thị Hợp, Tống Thị Phương Lan, Đào Vũ, Chu Văn Ánh, Phạm Bình Minh về hành vi đánh bạc.



https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-com-can-o-quang-ninh-thu-giu-sung-va-hang-tram-vien-dan-936397.ldo

Theo TRẦN NGỌC DUY (LĐO)