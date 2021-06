Xem xét xử lý cặp vợ chồng mắc COVID-19 từ Bình Dương về Hà Tĩnh

Sau khi vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người được phát hiện mắc COVID-19 và nhiều F1 của họ cũng mắc bệnh, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc thu thập thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.



Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Nghệ An

Theo đó, ngày 15.6, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, trường hợp cặp vợ chồng từ Bình Dương về quê ở xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh) được kiểm tra, xác định mắc COVID-19 mà dư luận quan tâm, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh và các đơn vị chức năng thu thập thông tin, tài liệu để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.



“Với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khi lực lượng công an có đầy đủ căn cứ pháp lý thì sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - Đại tá Liêm nói.



Được biết, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố một vụ án “làm lây nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” thì lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo công an các địa bàn trọng điểm về dịch COVID-19 thu thập tài liệu, chứng cứ để khi có đầy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật.



Như Lao Động đã thông tin, ngày 30.5, anh N.V.M (bệnh nhân 8425) và vợ là N.T.H (bệnh nhân 8427) ở tỉnh Bình Dương đi máy bay từ sân bay ở TP.HCM về Vinh (Nghệ An) rồi đi xe riêng của người thân về quê ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.



Quá trình về nhà, họ tiếp xúc với nhiều người, đi nhiều nơi cho đến trưa ngày 1.6 mới đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế sau khi biết mình đã tiếp xúc với một người mắc COVID-19 khi còn ở Bình Dương và được chính quyền xã Thạch Trung cho áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà.



Thế nhưng, liên tục nhiều ngày sau, họ tiếp tục đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Sau đó, họ cùng mắc COVID-19 và ngành chức năng truy vết được hàng trăm người dân Hà Tĩnh đã tiếp xúc với họ, trở thành F1.



Nhiều người trong số F1 của họ sau này cũng mắc COVID-19. Từ đây, dịch bệnh lây lan, bùng phát rất phức tạp ở Hà Tĩnh.



Chỉ tính từ khi cặp vợ chồng Bình Dương về quê rồi mắc bệnh đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã có 67 ca dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến dư luận cho rằng cần xem xét xử lý trách nhiệm của cặp vợ chồng đó làm dịch bệnh lây lan cho cộng đồng.





