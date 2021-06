Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Nghệ An

Do bệnh nhân khai báo thiếu trung thực, Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm mà trường hợp này từng có mặt.



Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Hà Nam

Các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 khai báo thông tin y tế khu vực cách ly tại Trạm Y tế Hà Huy Tập. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)





Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã có Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người," xảy ra tháng 6/2021, tại thành phố Vinh.



Quyết định này đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vinh.



Trước đó, thành phố Vinh xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên.



Trường hợp này là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc; địa chỉ thường trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh).



Trường hợp này có quan hệ, lịch trình di chuyển rất phức tạp, khai báo thiếu trung thực.



Do khai báo thiếu trung thực, Sở Y tế Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm mà trường hợp này từng có mặt.



Bước đầu xác định những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất khác so với lời khai của trường hợp này.

