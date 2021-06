Phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả, thu giữ 1 tấn mỹ phẩm

Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả, thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm và nhiều máy móc liên quan.



Lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm giả - Ảnh Kiến Trần



Chiều 10.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quan Huy (24 tuổi, trú P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội), Vũ Trường Thái (31 tuổi, quê tại xã Điền Xá, H.Nam Trực, Nam Định) và Nguyễn Thị Giang (33 tuổi, quê tại xã Yên Lộc, H.Ý Yên, Nam Định) để làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.



Trước đó, qua nắm bắt địa bàn, ngày 7.6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bắc Từ Liêm đã phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ các loại mỹ phẩm trên địa bàn Hà Nội do Huy cầm đầu.



Gần 1 tấn mỹ phẩm giả được đóng trong các thùng lớn, chuẩn bị tuồn ra thị trường thì bị phát hiện - Ảnh Kiến Trần



Cụ thể, Huy từng làm việc tại các công ty mỹ phẩm nên rất có kinh nghiệm. Do nắm được nhu cầu sử dụng mỹ phẩn nhãn hiệu DAKAMI của người dân cao, Huy đã móc nối với Thái để đặt Giang sản xuất các loại mỹ phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI để tung ra thị trường tiêu thụ, thu lời bất chính.



Thời điểm kiểm tra, Công an Q.Bắc Từ Liêm phát hiện, thu giữ gần 1 tấn mỹ phẩm được đóng trong 1.500 thùng lớn và nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập nhãn DAKAMI.



Bước đầu, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của mình. 3 người khai nhận sẽ bán mỹ phẩm giả ra thị trường với giá khoảng 220.000 đồng/hộp. Nếu bán trót lọt 1 tấn mỹ phẩm giả kể trên sẽ thu lời hàng trăm triệu đồng.

Theo Trần Cường (TNO)