Đà Nẵng: Khởi tố 3 bị can buôn lậu mỹ phẩm trị giá hơn 14 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 3 bị can trong vụ buôn lậu hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá hơn 14 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa.





Ngày 10/3, Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố 3 bị can trong vụ buôn lậu hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng có giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa.



Theo thông tin ban đầu, trong 2 ngày (26 và 28/11/2020), tại đầu đường Yết Kiêu (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng), Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Đoàn 2 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên) phát hiện 2 container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ khác chứng minh tính hợp pháp theo quy định pháp luật.





Phát hiện lô hàng mỹ phẩm, đồ gia dụng lậu có giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.



Đến ngày 5/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐKTVAHS-BCH(ĐTHS) ngày 30/1 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng. Tiếp nhận vụ án, nghiên cứu hồ sơ, xét thấy việc bắt giữ 2 container của Bộ đội biên phòng thành phố có liên quan đến Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset nhưng không xác định được đối tượng tổ chức, cầm đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án BL21 để đấu tranh mở rộng điều tra.



Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh (nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa) về hành vi "Buôn lậu". Số đối tượng còn lại, cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh biểu dương, khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án buôn lậu hàng mỹ phẩm trị giá hơn 14 tỷ đồng qua cảng Tiên Sa.



Theo DIỆU BÌNH (Dân Việt)