Phá đường dây cá độ hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 16-6, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.



Bộ Công an đánh sập đường dây cá độ bóng đá mùa EURO qua web bong88.com

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phạm Hùng. Ảnh: BAONGHEAN.VN



Sau một thời gian dài trinh sát, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai đồng loạt các lực lượng tiến hành bắt giữ 16 đối tượng, trong đó đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Phạm Hùng (38 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Nguyễn Phạm Hùng chính là tổng tài khoản cá độ bóng đá, chuyên tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương (Nghệ An) và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tham gia cá độ.



Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định, chỉ riêng trong ngày 11-6-2021, ngày khai mạc Euro 2020, số tiền cá độ qua đường dây của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỷ đồng. Tính từ tháng 11-2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan công an chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng do Hùng điều hành là hơn 1.000 tỷ đồng.



Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 5 thẻ ATM, 1 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng liên quan.



Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)