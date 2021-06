Khẩn trương truy vết người liên quan đến 2 người nhập cảnh dương tính

Chiều 2/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết địa phương vừa phát hiện hai trường hợp nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 và đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.



Xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. (Ảnh: TTXVN phát)



Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang, bà R., (sinh năm 1969) và con trai tên Y. (sinh năm 2005) cùng trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang.



Vào khoảng 00 giờ ngày 1/6, hai mẹ con bà R. cùng 4 người khác đi bộ qua biên giới tại khu vực thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện và giữ lại đồn.



Đến 6 giờ cùng ngày, cả 6 người được bàn giao cho Trạm Kiểm soát cửa khẩu Long Bình để khai báo y tế và chuyển về khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, huyện An Phú.



Sáu trường hợp này được lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên, bà R. và con trai tên Y. dương tính với SARS-CoV-2; 4 trường hợp còn lại âm tính. Ngay sau đó, hai mẹ con bà R. được chuyển sang Trung tâm Y tế huyện An Phú để cách ly điều trị. Các trường hợp còn lại được sắp xếp cách ly riêng tại khu cách ly tập trung để theo dõi và tiếp tục lấy mẫu các trường hợp này gửi về Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang làm xét nghiệm Real Time-PCR.



Đến 6 giờ ngày 2/6, kết quả xét nghiệm Real Time-PCR của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cho kết quả bà R. và con trai tên Y. dương tính với SAR-CoV-2.



Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Long Bình và xã Khánh Bình phối hợp với lực lượng Biên phòng điều tra nhanh các trường hợp F1, F2, F3; đồng thời phun khử khuẩn xe chuyên chở, đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của các trường hợp nêu trên theo đúng quy định.



Qua khai thác từ các trường hợp nhập cảnh, Trung tâm Y tế huyện An Phú đã truy vết thêm được 24 trường hợp nhập cảnh trong ngày 1/6 tiếp xúc gần với hai mẹ con bà R., và hiện đã được quản lý, cách ly riêng tại các khu cách ly tập trung.



Hiện tại, cả hai mẹ con bà R. đã được đưa về khu điều trị của Trung tâm Y tế huyện An Phú, tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp như ho, sốt hoặc khó thở.



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đang tiến hành điều tra, truy vết thêm, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần (nếu có).

