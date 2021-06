Ba "nữ quái" ở Đồng Nai mở văn phòng công chứng giả để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một đường dây do 3 “nữ quái” Đồng Nai thực hiện - làm giả giấy tờ cực kì tinh vi, đã lừa nhiều người dân TPHCM mua bán bất động sản không có thật trên địa bàn.



Giả danh cán bộ nhà nước, làm giả giấy tờ nhà đất để lừa đảo 4 tỷ đồng

Các đối tượng từ trái qua: Hoàng Thị Kiều Trang, Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga. ảnh: CACC



Làm giả cả văn phòng công chứng khiến nạn nhân sập bẫy



Ngày 18.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá một đường dây làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và mở văn phòng công chứng giả. Bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, gồm: Hoàng Thị Kiều Trang, (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà); Hoàng Thị Trang, (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) và Nguyễn Ngọc Nga, (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành).



Qua điều tra Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài và trả nợ, các đối đã bàn bạc với nhau làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm “con mồi” để bán lấy tiền chia nhau.



Cụ thể: Hoàng Thị Kiều Trang tìm thông tin liên quan đến thửa đất trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa rồi thuê người làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả CMND, giả hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Ngoan nhưng dán hình của Hoàng Thị Kiều Trang. Sau đó, Hoàng Thị Trang ra ngân hàng OCB chi nhánh TP.Biên Hòa để mở tài khoản; Nguyễn Thị Nga thuê căn nhà ở khu phố 1, phường An Bình. TP.Biên Hòa, để mở văn phòng giả làm văn phòng công chứng Trấn Biên số 1, mua sắm và trang trí các thiết bị văn phòng giống với phòng công chứng; thuê người đóng giả nhân viên văn phòng, làm giả mộc và tên công chứng viên… rồi tìm người có nhu cầu mua đất.



Đến khoảng 14h, ngày 21.9.2020, có 3 người từ TPHCM đi coi đất và đồng ý mua với giá 4 tỉ đồng. Hoàng Thị Trang và Nguyễn Ngọc Nga dẫn các bị hại đến văn phòng công chứng giả đã được dựng lên trước đó, soạn sẵn 3 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hoàng thị Kiều Trang ký giả tên công chứng viên, rồi đóng mộc giả của văn phòng công chứng để xác thực việc mua bán này. Tổng cộng các bị hại đã đưa đủ số tiền 4 tỉ đồng.



Sau phi vụ trót lọt, Hoàng Thị Kiều Trang đem toàn bộ hồ sơ, giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy. Trước khi rủ nhau bỏ trốn, các đối tượng đã chia cho Hoàng Thị Kiều Trang 150 triệu đồng (để trả tiền thuê mặt bằng văn phòng công chứng, mua trang thiết bị văn phòng và tiền thuê nhân viên); Hoàng Thị Trang số tiền 1,7 tỉ đồng và Nguyễn Ngọc Nga 2 tỉ 150 triệu đồng.



Sau khi phát hiện bị lừa, ngày 24.9.2020, bà N.T.T.N (43 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) đã gửi đơn tố cáo tới Công an tỉnh Đồng Nai.



Bà N. cho biết, do được giới thiệu lô đất ở vị trí đẹp ngay trung tâm TP.Biên Hoà với giá rẻ nên đã cùng với ông V. Q. H (54 tuổi, ngụ TPHCM) và ông P.C.T (55 tuổi, ngụ TPHCM) mua lô đất trên với số tiền 4 tỉ đồng.



Mặc dù đã rất cẩn trọng khi tham gia chuyển nhượng bất động sản, yêu cầu phải thông qua văn phòng công chứng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bị lừa, bà N bức xúc.



Người dân cần cẩn trọng khi giao dịch bất động sản



Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp trên cả không gian mạng và lừa đảo trực tiếp đối với những người dân nhẹ dạ cả tin trong việc mua bán bất động sản. Qua vụ án này, chúng tôi nhận thấy thủ đoạn của đối tượng lừa đảo rất tinh vi chúng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương thức thủ đoạn từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết. Tuy nhiên, ở đây đối tượng đã tinh vi hơn là chúng đã thuê hẳn một căn nhà để làm căn phòng công chứng giả. Các đối tượng đã lừa đảo, đưa nạn nhân vào văn phòng công chứng giả của mình để thực hiện các thao tác công chứng và đóng dấu xem như là một thao tác mua bán, sang nhượng đất hợp pháp và nạn nhân hoàn toàn không phát hiện ra thủ đoạn này”.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.



Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cảnh báo người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác, không ham lợi với những thửa đất được rao bán với giá rẻ hơn bình thường; tuyệt đối không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mà mình chưa rõ thông tin hoặc có nhiều biểu hiện bất thường khi tiếp xúc. Khi thực hiện mua bán, sang nhượng giấy tờ cần đến cơ quan công chứng nhà nước; phòng công chứng có uy tín, tuyệt đối không nên đi đến những phòng công chứng chưa được nhiều người biết đến, vì đây là nơi các đối tượng tội phạm núp bóng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



https://laodong.vn/phap-luat/ba-nu-quai-o-dong-nai-mo-van-phong-cong-chung-gia-de-lua-dao-921971.ldo

Theo HÀ ANH CHIẾN (LĐO)