Giả danh cán bộ nhà nước, làm giả giấy tờ nhà đất để lừa đảo 4 tỷ đồng

Biết một người cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Nguyễn Tiến Sỹ đã tự giới thiệu có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Sở Tài nguyên và có thể giải quyết các vấn đề về đất đai.





Đối tượng Nguyễn Tiến Sỹ khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)



Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Sỹ (sinh năm 1990, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.



Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Tiến Sỹ là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Khoảng tháng 9/2020, Sỹ biết thông tin ông Ng.D.D (trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đang có nhu cầu cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở nên đã tiếp cận ông Ng.D.D và đề nghị sẽ giúp đỡ.



Nguyễn Tiến Sỹ mặc dù không có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu về đất đai, nhưng đã lợi dụng danh nghĩa đơn vị công tác và tự giới thiệu có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, có thể giải quyết các vấn đề về đất đai.



Để tạo niềm tin cho khách hàng, Sỹ đã đưa số điện thoại của một người và giới thiệu là lãnh đạo ở Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng thực chất đây là Sỹ sử dụng, mạo danh lãnh đạo để nhắn tin lừa gạt.



Cùng với đó, Sỹ còn tự soạn thảo và làm giả một quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất có số quyết định và con dấu của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.



Do quá tin tưởng Sỹ nên từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021, ông Ng.D.D đã chuyển vào tài khoản của Sỹ nhiều lần với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.



Sau khi nhận được tiền, Sỹ không thể làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho ông D. nên đã rời khỏi địa phương vào tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng để lẩn trốn; đồng thời tiêu xài hết số tiền đã chiếm đoạt.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt đối tượng Nguyễn Tiến Sỹ khi đang lẩn trốn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



Trước tình trạng “sốt” đất như hiện nay, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai nên đến trực tiếp các địa điểm tiếp dân công khai của cơ quan nhà nước để giải quyết đúng theo quy định, bảo vệ an toàn tài sản của mình, không trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.

Theo Võ Dung (TTXVN/Vietnam+)