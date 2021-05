Vụ cháy nhà giữa đêm ở TPHCM: 2 nạn nhân đã tử vong

Trong 4 nạn nhân vụ cháy nhà giữa đêm ở TPHCM sau khi được lực lượng chữa cháy tiếp cận đưa ra ngoài sơ cứu và chuyển cấp cứu thì 2 nạn nhân đã tử vong.





Sáng 31/5, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở khu vực khiến 2 người tử vong.



Qua điều tra, công an xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong là N.H.V (73 tuổi) và N.V.Đ.N (32 tuổi). Hai nạn nhân còn lại là T.K.C (34 tuổi) và cháu N.V.T.T (4 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện.



Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát từ căn nhà ở số 16A đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 2) nên hô hoán. Khi hỏa hoạn xảy ra, 4 người đang ngủ trong nhà, trong đó có 1 trẻ em.



Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ.





Lực lượng chức năng tại hiện trường.





Nhận tin, Công an quận 3 cùng Phòng PC07, Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, phá cửa, tiếp cận từ nhiều hướng, đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực cháy và chuyển đến bệnh viện. Vụ cháy được dập tắt sau đó ít phút.



Vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện trường xảy ra hỏa hoạn là căn nhà 4 tầng, có diện tích sàn khoảng 80m2, tầng trệt căn nhà là cửa hàng kinh doanh.



Các chiến sĩ đã không ngại nguy hiểm để tìm kiếm những người mắc kẹt bên trong dù cho căn nhà còn cháy đỏ, bình gas có thể nổ, nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào...



Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

