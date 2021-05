Quảng Nam: Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên về hưu trên kênh Thanh Hà

Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người dân ở Quảng Nam phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi trên kênh Thanh Hà.



Thi thể bà Xuân được trục vớt đưa lên bờ - ẢNH: C.X



Ngày 25.5, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND P.Thanh Hà (P.Hội An, Quảng Nam), cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên kênh Thanh Hà.



Theo đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân địa phương đi tập thể dục thì phát hiện một thi thể phụ nữ trôi trên kênh Thanh Hà (đoạn chảy qua khối phố Thanh Chiếm, P.Thanh Hà) nên đã trình báo cơ quan chức năng.



Nhận tin báo, chính quyền TP.Hội An đã xuống hiện trường, trục vớt đưa thi thể nạn nhân đưa lên bờ. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Văn Thị Xuân (57 tuổi, ở P.Minh An, TP.Hội An), là một giáo viên đã về hưu.



Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng. Lực lượng chức năng cung đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo Mạnh Cường (TNO)