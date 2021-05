Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ, cảnh sát phá cửa bắt gọn

Kiểm tra căn hộ chung cư ở Hà Nội nhưng các đối tượng bên trong cố thủ, không chịu mở cửa, cảnh sát đã phá cửa ập vào, phát hiện 12 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.





Quá trình xác minh, mở rộng vụ phát hiện hơn 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát giác manh mối về nhóm người Trung Quốc khác cũng mới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và tìm cách về Hà Nội.



4 trong 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh và cư trú trái phép bị phát hiện



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 4-5, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 1 đối tượng nữ người Trung Quốc lảng vảng ở sảnh tòa nhà Samsora, số 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.



Căn cứ tài liệu thu thập, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Yết Kiêu, Công an quận Hà Đông đã xác định, thực hiện kiểm tra căn phòng số 3017 tòa A chung cư Samsora. Tuy nhiên, các đối tượng bên trong đã cố thủ, không chịu mở cửa.



Đến 19 giờ, lực lượng chức năng quyết định phá khóa ập vào, phát hiện trong phòng có 11 đối tượng, đều mang quốc tịch Trung Quốc, không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.



Cùng với đối tượng nữ ở sảnh tòa nhà, tổng số đối tượng bị cảnh sát phát hiện là 12 người (7 nam, 5 nữ). Trong đó, đối tượng ít tuổi nhất sinh năm 1994 và nhiều tuổi nhất sinh năm 1973.



Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý số đối tượng trên theo quy định pháp luật.









Theo B.H.Thanh (NLĐO)