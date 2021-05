Nghẹt thở giải cứu cô gái định tự tử ở tầng 18 của chung cư quận 7

Nhận tin báo về việc có một cô gái định tự tử tại tầng 18 chung cư Era Town (quận 7), lực lượng PCCC&CNCH TPHCM đã có mặt tiến hành tiếp cận, giải cứu thành công cô gái một cách an toàn.



Lực lượng tiếp cận cô gái có ý định tự tử. Ảnh: C.T





Chiều ngày 2-5, trao đổi với phóng viên báo SGGP, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM xác nhận, vừa giải cứu thành công một cô gái có ý định tự tử ở tầng 18 chung cư Era Town.



Theo thông tin, vào lúc 11 giờ cùng ngày, bảo vệ của chung cư Era Town phát hiện có 1 cô gái tên N.H.V.A. (SN 2005), cư ngụ tại một căn hộ Block A4, tầng 18, chung cư Era Town (đường 15B nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) đang có ý định tự tử. Do đó bảo vệ đã báo ngay cho công an địa phương. Sau đó, công an địa phương báo cho Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng PC07.





Cô gái đang có ý định tự tử tại chung cư vào trưa ngày 2-5. Ảnh: C.T





Tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy 114 đã điều động 1 xe cấp cứu và 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ đưa cô gái xuống đất.





Lực lượng chức năng tiếp cận đưa cô gái vào trong an toàn. Ảnh: C.T



Đến nơi, lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình vụ việc và triển khai lực lượng, phương tiện như: dùng 6 đai toàn thân để bảo hiểm cho chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ, dùng 5 dây cứu hộ chuyên dùng 50m và 3 dây 20m để móc vào đai của chiến sĩ tiến hành cứu cô gái ra khỏi nơi nguy hiểm.

