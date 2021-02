Liên tiếp 2 vụ giết người tình rồi tự tử: Sự lệch lạc trong tình yêu

Liên tiếp 2 vụ giết người tình rồi tự tử tại Thái Bình và Hà Nam khiến dư luận bàng hoàng.



Gần đây nhất là vụ việc giết người tình rồi tự tự tử xảy ra vào đêm 25.2 tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình khiến chị Th. tử vong tại chỗ, nghi phạm bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.



Qua điều tra bước đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án là Phạm Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, do níu kéo tình cảm không được nên nghi phạm đã đâm chết chị Th. và tự sát nhưng không thành.



Trước đó chỉ một ngày là một vụ việc tương tự tại Hà Nam. Theo đó, nạn nhân tử vong được xác định là nữ sinh học lớp 10 (trú tại xã Hưng Công, huyện Bình Lục).



Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, nghi phạm chính là bạn trai của nữ sinh này tên Trần Mạnh Hùng (SN 1999). Bước đầu Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. Đêm 23.2, Hùng đón V. về nhà ngủ. Đến trưa 24.2, khi biết gia đình đi tìm, Hùng đã dùng tay bóp cổ V. đến tử vong.



Không chỉ 2 vụ việc mới nhất trên, trước đó, đã xảy ra nhiều vụ việc ở nhiều địa phương với tính chất tương tự.



Thực tế, không ít bạn trẻ bước vào các mối quan hệ yêu đương nhưng có những suy nghĩ, quan niệm méo mó, như yêu đồng nghĩa với sở hữu, kiểm soát người mình yêu; yêu là phải phục tùng…



Những quan niệm độc hại này thực chất không phải là tình yêu mà chỉ thể hiện sự ích kỷ trong bản thân con người. Nó dẫn đến hậu quả mối quan hệ tình cảm luôn căng thẳng, nặng nề, thậm chí dẫn đến những vụ việc khủng khiếp - kết thúc cuộc đời của người mình yêu. Ai cũng có quyền được sống – một quyền mà tạo hoá đã ban cho, vì vậy, không ai có quyền cướp đi quyền được sống của người khác – dù đó là người yêu, là chồng, là vợ đi chăng nữa.



Nếu có nền tảng văn hoá, có sự bồi đắp cho tâm hồn mình, chắc hẳn mỗi người sẽ biết tôn trọng người mình yêu (cả thể xác, tính mạng lẫn tâm hồn) cũng như bản thân mình, từ đó sẽ không có những suy nghĩ, hành động giết người yêu và giết chính bản thân mình.



Nếu được bồi đắp sâu sắc về văn hoá trong bản thân mình, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được người thân của mình, của người yêu mình sẽ gặp phải đau đớn khủng khiếp gì, những hậu quả dai dẳng như nào khi chứng kiến những cái chết đau lòng của con, cháu, anh, em mình.



Yêu, cũng như nhiều lĩnh vực khác, cũng cần phải học, phải trau dồi cho mình những kỹ năng, kiến thức, nền tảng văn hoá. Có như vậy thì mới tìm, mới có, mới giữ được hạnh phúc trong tình yêu; mới có thể chia tay trong êm đẹp một khi không còn yêu nhau hay có những trở ngại quá lớn không thể vượt qua…



Theo Bạn đọc Quế Chi (LĐO)