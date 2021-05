Làm rõ vụ Công ty nhà đất Đồng Nai tự vẽ 4 dự án, thu hơn 100 tỷ đồng

Bằng nhiều thủ đoạn, đối tượng Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án cho khoảng 400 khách hàng, thu được tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.



Bắt thêm 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai

Đỗ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai - bị bắt hồi tháng 8/2020. (Nguồn: Báo Lao Động)



Tối 9/5, theo thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các nạn nhân liên quan đến vụ án Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để làm rõ vụ việc.



Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Ngày 21/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai.



Quá trình điều tra xác định mặc dù không có năng lực về tài chính nhưng đối tượng Đỗ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai, đã huy động và dùng tiền của các khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 142.757m2.



Công an tỉnh Đồng Nai cho biết dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư để thực hiện Dự án khu dân cư nhưng đối tượng Đỗ Sơn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, lấy lòng tin của người mua đất như tự ý "vẽ" ra 4 dự án Khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town.



Đồng thời, Tùng chỉ đạo cho nhân viên của Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc dự án trên trên mạng xã hội (facebook, zalo và website) của công ty.



Ngoài ra, Tùng còn cho tổ chức các buổi hội thảo để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng.



Sau buổi hội thảo, công ty tiếp tục tổ chức đưa khách hàng đi xem thực tế hiện trạng đất tại đó, nơi đang có các xe ủi, xe cuốc thực hiện san lấp mặt bằng và tiếp tục giới thiệu, quảng cáo nhằm làm cho khách hàng tin tưởng rằng công ty đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án.



Sau khi dẫn khách hàng đi xem đất xong, công ty tiếp tục tổ chức cho khách hàng ăn uống tại các nhà hàng.



Bằng những phương thức, thủ đoạn nêu trên, thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, đối tượng Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án trên cho khoảng 400 khách hàng, thu được tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.



Qua mở rộng điều tra vụ án, ngày 29/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Hà Huy Huyền, Giám đốc điều hành; Phạm Thành Lộc, Phó Giám đốc tổng hợp và Lê Hữu Trung, Giám đốc Truyền thông của Công ty cổ phần bất động sản Nhà đất Đồng Nai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).



Hiện nay, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)