Chủ xe ô tô BMW phát hiện biển số 60A-868.88 của mình bị "đụng hàng"

Ông Võ Đình Nhu - chủ ôtô BMW BS 60A - 868.88 - được một người bạn gửi cho bức ảnh chụp một chiếc ôtô Ford có biển số trùng với ôtô của mình. Khi phát hiện bị chụp hình, tài xế chiếc xe ôtô Ford đã nhanh chóng lái xe bỏ đi.



Hai chiếc ôtô trùng biển số 60A - 868.88. Ảnh: Minh Châu



Ngày 8.5, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã vào cuộc xác minh làm rõ thông tin về 2 xe ôtô có cùng biển số “lộc phát”.



Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin 2 xe ôtô hiệu BMW X4 và Ford Titanium trùng biển số 60A-868.88 gây xôn xao dư luận.



Cụ thể, vào trưa ngày 8.5, ông Võ Đình Nhu (ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) - chủ ôtô BMW BS 60A-868.88 - cho biết mình được một người bạn gửi cho bức ảnh chụp chiếc ôtô Ford có biển số trùng với ôtô của mình.



Người bạn của ông Nhu cho hay, hình ảnh được chụp tại ấp 5, KP.Phước Hiệp, TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai). Cũng theo người này, khi phát hiện bị chụp hình, tài xế đã nhanh chóng lái chiếc ôtô Ford bỏ đi.



Sau khi tiếp nhận thông về vụ việc, Phòng PC08, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả, biển số 60A - 868.88 được cấp cho ông Võ Đình Nhu vào tháng 11.2020.



Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, theo quy định, ngoài tịch thu biển số giả, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo MINH CHÂU (LĐO)