Vụ 2 chiếc xe sang Porsche cùng biển số "chạm mặt" nhau: Truy tìm nam tài xế

Ngày 22-4, thông tin từ Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang hoàn tất thủ tục để phát thông báo truy tìm nam tài xế điều khiển chiếc xe Porsche Macan màu xanh, trùng biển số với chiếc xe Porsche chính chủ màu nâu để phục vụ công tác điều tra.



Hai chiếc xe hạng sang "chạm mặt nhau"



Theo cơ quan công an, thời điểm lực lượng công an lập biên bản vụ việc 2 chiếc xe Porsche Macan "sinh đôi", trùng biển số, nam tài xế này khai nhận tên là Đặng Văn Luân (SN 1990, trú ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, khi Công an quận Hoàng Mai tìm về địa chỉ này, qua xác minh, ghi nhận có người mang tên như trên, làm nghề lái xe, nhưng đã đi vắng lâu ngày.



Trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan màu nâu, BKS 30A-715.10 mang biển số thật còn chiếc xe Porsche Macan màu xanh là xe mang biển số giả. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe này đã bị đục, mài số khung số máy.



Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một người phụ nữ đang đưa con đi học buổi sáng thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe ôtô hạng sang, hiệu Porsche đỗ tại khu đô thị cao cấp ở quận Hoàng Mai. Đáng chú ý, chiếc xe này mang BKS 30A-715.10 trùng khớp với BKS của chiếc xe Porsche mà gia đình chị đang sử dụng. Cả 2 chiếc xe đều cùng dòng xe sang Porsche, giống BKS, chỉ khác nhau về màu sắc. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã yêu cầu lực lượng bảo vệ khóa bánh của chiếc xe nghi vấn lại, đồng thời báo cho lực lượng công an đến giải quyết.

