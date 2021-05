Bình Thuận: Bắt giam một giám đốc lừa đảo bán đất trên mạng xã hội

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận xác định bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỉ đồng của khách hàng bằng chiêu lập 'dự án ma' để rao bán trên mạng xã hội.



Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố và bắt giam bị can Cao Đức Trung - ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Sáng 7.5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC03) cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Đức Trung, 43 tuổi, trú khu phố 6, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).



Cao Đức Trung là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản Trung Land (gọi tắt là Công ty Trung Land), trụ sở chính đặt tại P.Phú Tài, TP.Phan Thiết.





Bị can Cao Đức Trung khi bị bắt sáng nay 7.5 - ẢNH: THIÊN VÂN



Theo điều tra ban đầu của PC03, Cao Đức Trung không đứng tên quyền sử dụng đất hoặc được ủy quyền để sử dụng đối với diện tích 1.121,5m2 đất trồng cây lâu năm tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, H.Hàm Thuận Nam.



Tuy nhiên, bị can này đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Trung Land để nhờ người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, làm đường bê tông, lập sơ đồ bản vẽ thành 'dự án ma'.



Sau đó, Trung giao cho nhân viên của Công ty Trung Land rao bán bằng hình thức đăng bài viết trên Facebook, Zalo của nhân viên với những hình ảnh, nội dung chào mời và áp dụng ưu đãi cao đối với nhân viên cũng như người môi giới.



Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 4.2019 đến tháng 6.2019, Cao Đức Trung đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật để tạo tin tưởng và lừa ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cho 4 khách hàng, chiếm đoạt số tiền trên 2,4 tỉ đồng.



Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Trung đã đem tiêu xài vào mục đích cá nhân. Đến nay, Trung chỉ mới khắc phục được 1,5 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa khắc phục được.



Khám xét tại trụ sở công ty cũng là nhà riêng của bị can, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo của Trung. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.



Theo QUẾ HÀ (TNO)