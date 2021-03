Bắt giữ nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế

Nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền 4 tỉ đồng.



Ngày 1-3, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Trí Quý (SN 1979; ngụ phường Vỹ Dạ, TP Huế) vì liên quan đến vụ án sai phạm đất đai ở phường Thủy Xuân, TP Huế.



Hôm 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tống đạt quyết định trên.





Ông Hoàng Khánh Huy bị bắt giữ vào tháng 11-2020



Ông Quý nguyên là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Huế, bị cáo buộc tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi còn đương chức.



Liên quan đến vụ án này, trong năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt tạm giam 6 bị can khác, trong đó có Hoàng Khánh Huy (SN 1972; ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế), nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Huế; Nguyễn Văn Hòa (SN 1970; trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế)- nguyên Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân; Dương Văn Quỳnh (nguyên nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân), Nguyễn Lê Mạnh Hiền và Hà Xuân Dẫn (nguyên nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế), Hoàng Thiện Tín (nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Huế).



Theo thông tin ban đầu, năm 2015, UBND phường Thủy Xuân nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (ngụ tỉnh Lâm Đồng) tại 2 thửa đất ở phường Thủy Xuân. Hai thửa đất này có diện tích 2.259,1 m2 và 1.613,3 m2, loại đất ở đô thị, không thu tiền sử dụng đất.





Các bị can khác trong vụ án này cũng đã bị bắt giữ trước đó



Thực tế, bà Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng 2 thửa đất trên từ năm 1968 đến nay; không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc; không làm ăn sinh sống tại địa phương.



Tuy nhiên, các bị can sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà Cẩn đã không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý, chưa làm đầy đủ, hết trách nhiệm của mình đã duyệt hồ sơ và trình lên UBND TP Huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại 2 thửa đất nói trên.



Bước đầu, công an xác định các bị can đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát của ngân sách nhà nước gần 4 tỉ đồng.

