Bình Định: Tạm giữ đối tượng ngụy trang kín, lấy trộm 300 lượng vàng

Hiện trường vụ trộm 300 lượng vàng. (Nguồn: Báo Thanh Niên)



Chiều 16/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng trộm khoảng 300 lượng vàng 18K của tiệm vàng Anh Trung, khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn).



Qua trích xuất camera an ninh của tiệm vàng Anh Trung, tuy tên trộm đã ngụy trang kín toàn thân, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bình Định vẫn xác định được đối tượng là Lê Đức Hoàng (sinh năm 1989), địa chỉ thường trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ tạm trú tại khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.



Bước đầu, đối tượng Lê Đức Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng để thu thập các vật chứng.



Trước đó, vụ trộm xảy ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 12/5. Tên trộm đã ngụy trang kín toàn thân, đội mũ, mang balo, mang khẩu trang, đột nhập từ tầng 2 tòa nhà.



Sau khi đột nhập, tên trộm đã vô hiệu hóa hệ thống camera, khóa trái cửa phòng ngủ của chủ nhà và lấy đi lượng lớn vàng trong cửa hiệu.



Sáng cùng ngày, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung) về việc tiệm vàng này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K.



Công an tỉnh Bình Định đã lập tức triển khai phá án.

Theo Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)