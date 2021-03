Vụ án Đồng Tâm: Y án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức

Cho rằng bản án án sơ thẩm hoàn toàn đúng người, đúng tội trong vụ án xảy ra ở Đồng Tâm (Hà Nội), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án đối với 6 bị cáo kháng cáo, trong đó, tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức.



Chiều 9-3, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với 6 bị cáo khác trong vụ án ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) rạng sáng 9-1-2020.



Theo bản án phúc thẩm, đất Đồng Sênh ở Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng ông Lê Đình Kình (SN 1936, ở thôn Hoành) cùng các bị cáo trong vụ án thành lập Tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm, sử dụng và vu khống chính quyền. Nhóm này trong nhiều năm đã nhiều lần chống đối cơ quan chức năng, đe dọa người dân và thậm chí còn bắt giữ trái phép công an, cán bộ. Sáng 9-1-2020, khi cảnh sát vào thôn Hoành bảo vệ các mục tiêu đã bị Tổ đồng thuận ném bom xăng, lựu đạn, dùng dao tấn công, bất chấp việc lực lượng chức năng kêu gọi dừng lại.



Lúc này, các cảnh sát Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân khi tiến trên trần nhà đã bị ngã xuống hố sâu 4 m. Thấy vậy, Lê Đình Chức và Lê Đình Doanh đã dùng dao nhọn chọc xuống rồi nhiều lần đổ xăng vào hố, thiêu khiến 3 cảnh sát hi sinh.



Theo bản án, Lê Đình Công chủ trì các cuộc họp tại nhà ông Lê Đình Kình (đã chết) để kích động, lôi kéo việc chống đối cảnh sát. Bị cáo cũng là người đăng video tuyên bố sẽ tiêu diệt cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến thôn Hoành làm nhiệm vụ, Lê Đình Công dùng gạch và bom xăng ném về phía công an.



Lê Đình Chức đã tham gia họp bàn tại nhà ông Kình và tiếp nhận chủ trương tấn công cảnh sát. Khi gây án, bị cáo ném gạch, nhiều chai bom xăng, dùng dao tự chế tấn công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trong đó, hành vi đổ xăng xuống hố của Chức là nguyên nhân khiến 3 cảnh sát hy sinh.





Bị cáo Lê Đình Doanh có hành vi ném bom xăng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Doanh còn đổ xăng và đưa chậu xăng cho Lê Đình Chức hất xuống hố. Bị cáo cũng là người bắn pháo sáng để báo hiệu khi công an đến thôn Hoành.



Bùi Viết Hiểu là người thường xuyên tụ tập lăng mạ, xuyên tạc khi đăng tải các nội dung về đất đai. Hiểu còn cùng các bị cáo dùng nhiều vật dụng chống đối những người thực thi công vụ. Còn Nguyễn Quốc Tiến và Bùi Thị Nối là đồng phạm trong vụ án.



HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn ác. Hậu quả, 3 chiến sĩ hy sinh. Khi xem xét, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã giết người và chống người thi hành công vụ.



Theo bản án phúc thẩm, bản án án sơ thẩm hoàn toàn đúng người, đúng tội và phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của mỗi bị cáo. Khi đánh giá toàn bộ nội dung tố tụng, tòa phúc thẩm kết luận không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của 6 người hầu tòa.



HĐXX tuyên bác kháng cáo của 6 bị cáo. Theo đó, Lê Đình Công và Lê Đình Chức (cùng là con ông Lê Đình Kình) cùng lĩnh án tử hình. Lê Đình Doanh bị tuyên y án chung thân. Bùi Viết Hiểu bị phạt 16 năm tù. Còn Nguyễn Quốc Tiến và Bùi Thị Nối lần lượt lĩnh các mức án 13 năm và 6 năm tù.

