Vụ chống đối người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm sắp được đưa ra xét xử phúc thẩm. Phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 6 bị cáo, trong đó có 2 người bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình.





Ba thẩm phán tòa Cấp cao tham gia xét xử



Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, có 6 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan vụ chống đối người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.



Các bị cáo gồm Lê Đình Công (SN 1964, thôn Hoành Đồng Tâm). Lê Đình Công bị tuyên án tử hình về tội "Giết người" tại bản án hình sự sơ thẩm số 355 ngày 14/9/2020.



Bị cáo thứ 2 là Bùi Viết Hiểu (SN 1943, thôn Hoành). Bùi Viết Hiểu bị xử phạt 16 năm tù về tội "Giết người" tại bản án sơ thẩm số 355.



Lê Đình Chức (SN 1980, thôn Hoành) là người thứ 3 kháng cáo sau phiên xử sơ thẩm. Chức bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên tử hình ở bản án sơ thẩm.





Nam thanh niên sinh năm 1988 Lê Đình Doanh bị tòa sơ thẩm tuyên án chung thân cũng về tội "Giết người". Doanh là người thứ 4 kháng cáo án sơ thẩm.



Tiến "mạ" (Nguyễn Quốc Tiến, SN 1980, thôn Hoành) là người thứ 5 kháng cáo. Tiến "mạ" bị xử phạt 13 năm tù về tội "Giết người" trong vụ chống đối nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm.

Những diễn biến đáng chú ý vụ chống đối đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm - Ảnh 2.



Người cuối cùng kháng cáo ở vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Tâm sau phiên sơ thẩm là Bùi Thị Nối (SN 1958). Bùi Thị Nối bị tòa sơ thẩm xử phạt 6 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".



Phiên tòa phúc thẩm này sẽ được xét xử công khai vào 8h sáng ngày 8/3/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.



Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm này là ông Ngô Tự Học. 2 thẩm phán khác cùng tham gia xét xử là ông Nguyễn Vũ Đông, ông Mai Anh Tài.



Trong phiên phúc thẩm này, bị cáo Bùi Viết Hiểu có 3 luật sư bào chữa, gồm luật sư Ngô Anh Tuấn, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư Bùi Kim Lân.



Với Tiến "mạ", bị cáo này có 2 luật sư bào chữa là luật sư Ngô Anh Tuấn và luật sư Trương Chí Công.



Người bị tuyên án chung thân là Lê Đình Doanh có luật sư Ngô Ngọc Trai bào chữa tại phiên tòa.



Lê Đình Công, Lê Đình Chức có luật sư Lê Văn Hòa (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) bào chữa.



Bị cáo Bùi Thị Nối có 2 luật sư bào chữa là luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Bùi Kim Lân.



Người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bị hại tại phiên tòa là luật sư Nguyễn Hồng Bách, luật sư Nguyễn Thị Phương Anh.



Toàn cảnh vụ gây rối, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm



Từ cuối năm 2016, tình hình nội bộ nhân dân tại xã Đồng Tâm diễn biến phức tạp, liên quan chủ yếu đến việc số công dân khiếu kiện, tổ chức các hoạt động "đòi đất" quốc phòng.



Trong các ngày 1 và 7/3/2017, số công dân khiếu kiện tại địa bàn đã tổ chức tập trung đông người tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm khi các đoàn công tác của huyện đến thực hiện nhiệm vụ; có nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự.



Ngày 30/3/2017, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245; Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" theo Điều 257 và vụ án "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 1999.



Các đối tượng ở Đồng Tâm rất manh động, liều lĩnh khi chuẩn bị vật liệu nổ, hung khí... để chống đối lực lượng chức năng khi đang thi hành nhiệm vụ trên địa bàn xã Đồng Tâm.



Ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra. Một số công dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đang thi hành công vụ.



Ngày 22/4/2017, tại hội trường UBND xã Đồng Tâm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã về gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân; cam kết: Thành phố đã ra quyết định Thanh tra 1121 ngày 20/4/2017 thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm.



Vụ chống đối đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm đã khiến 3 chiến sỹ Công an nhân dân hy sinh.



Ngày 24/7/2017, Thanh tra TP.Hà Nội đã ra thông báo Kết luận "Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức". Kết luận thanh tra đã làm rõ nguồn gốc, toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng đất đai cũng như các khiếu nại, tố cáo của người dân. Theo đó, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.



Không đồng tình, ông Lê Đình Kình (đại diện cho một số người dân có khiếu kiện ở xã Đồng Tâm) gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết và xem xét tính chính xác, hợp pháp của kết luận mà Hà Nội công bố.



Chiều 25/4/2019, Thanh tra Chính phủ công bố Kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346 ngày 19/7/2017 của Thanh tra TP.Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.



Tháng 8 và tháng 11/2019, Thanh tra Chính phủ và TP.Hà Nội lần lượt có các cuộc họp để thông tin, đối thoại với nhiều người dân xã Đồng Tâm và các xã tiếp giáp với sân bay Miếu Môn.



Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, TP.Hà Nội theo kế hoạch.



Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.



Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

