Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng với 2 đối tượng về tội cướp tài sản sau khi tiếp nhận vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên.



Súng, đạn và dao mà 2 anh em Hào và Phú dùng để cướp ngân hàng ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV



Sau 10 ngày bị tạm giữ khi gây ra vụ cướp ngân hàng, ngày 12.3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng đối với 2 anh em ruột Trịnh Đình Hào (sinh năm 1999) và Trịnh Đình Phú (sinh năm 2003) cùng ngụ xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên.



Trước đó vào chiều ngày 2.3.2021, tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Hào đã dùng súng bắn đạn cao su (đặt mua trên mạng) cùng Phú dùng dao để khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng cướp số tiền gần 400 triệu đồng nhưng không thành.



Để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng, Hào và Phú đã trang bị sẵn găng tay, giày, mũ bảo hiểm, mũ vải liền khẩu trang trùm kín đầu, mặt và túi xách, tháo biển số xe máy để tránh bị phát hiện...



Sau khi đến Agribank chi nhánh Hà Tiên, Hào bắn 2 phát súng khống chế bảo vệ để Phú vào trong dùng dao uy hiếp nữ giao dịch viên ngân hàng cướp số tiền gần 400 triệu đồng bỏ vào túi xách. Tuy nhiên do bị bảo vệ ngân hàng phản kháng quyết liệt nên 2 anh em Hào và Phú để lại túi xách đựng tiền trên vỉa hè rồi bỏ chạy nhưng đã bị người dân cùng công an bắt giữ.



Được biết trước khi gây án Phú đang là học sinh lớp 12, gia đình 2 anh em này thuộc hàng khá giả ở thành phố Hà Tiên.



Theo NGUYÊN ANH (LĐO)