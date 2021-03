Đất "vàng" đường biển Nha Trang bỏ hoang

Trong khi thiếu chỗ sinh hoạt cho người dân thì những khu đất nằm vị trí đắc địa ngay đường biển Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại "đắp chiếu" hàng chục năm

Khu đất 48-48A có 2 mặt tiền đường biển Trần Phú và đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hơn 12 năm nay bị bỏ phế, cỏ mọc um tùm. Trong nhiều kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu đã chất vấn gay gắt vấn đề này với mong muốn UBND tỉnh sớm tháo gỡ vướng mắc, đưa lô đất vào sử dụng để tránh lãng phí tài sản công, tăng vẻ đẹp cho thành phố du lịch biển.

Hàng loạt khu đất "vàng" bị "trùm mền"

Khu đất 48-48A rộng hơn 3.642 m2 nằm ngay Quảng trường 2 Tháng 4, trung tâm TP Nha Trang, nhiều năm nay cứ vào những dịp lễ hội hay có sự kiện trọng đại của tỉnh Khánh Hòa thì xung quanh được giăng pa-nô cao để che đi vẻ nhếch nhác bên trong. Phía trong khu đất này tồn tại hố nước đen ngòm, khu nhà bỏ hoang phế. Từ năm 2003, UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất làm dự án khách sạn nhưng bị thu hồi. Năm 2008, Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trúng đấu giá gần 222 tỉ đồng để làm dự án khách sạn Nha Trang Grand Hotel & Residence. Tuy nhiên, sau đó, nhà đầu tư này bị Bộ Công an điều tra, kê biên khu đất. Tháng 11-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để có kế hoạch giao cho nhà đầu tư khác. Từ đó đến nay, khu đất "vàng" này bỏ hoang phế.

Khu đất "vàng" thứ 2 là dự án ở 82 Trần Phú rộng hơn 3.600 m2 cũng bỏ hoang gần 20 năm nay. Khu đất này trước đây do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa quản lý nhưng qua nhiều lần hoán đổi, khu đất nói trên đã thuộc về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàn Cầu (sau này thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu). Năm 2010, UBND tỉnh Khánh Hòa thỏa thuận phương án kiến trúc, quy hoạch với quy mô 18 tầng làm khách sạn Marriott do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sao Sáng Nha Trang (công ty con của Hoàn Cầu) làm chủ đầu tư. Sau 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch với tên công trình Mỹ Mỹ Plaza với quy mô 38 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án này hiện được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang (IPP Nha Trang) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch. Từ đó đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống đầy cỏ dại.

Khu đất rộng hơn 20.000 m2 của phân xưởng cơ điện do Điện lực Khánh Hòa quản lý cũng bị bỏ hoang hơn 7 năm nay khi "siêu" dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư. Năm 2014, khi chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã triển khai dự án nên bị Sở Xây dựng yêu cầu dừng thi công để điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch.

Khu đất 48-48A ngay trung tâm TP Nha Trang đã bị bỏ hoang đã hơn 12 năm nay

Gỡ rối số tiền 236,6 tỉ

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cho biết vấn đề lãng phí đất "vàng" đã được các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đưa ra chất vấn nhiều lần. UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 48-48A.

Trước đây, khi thu hồi đất và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh đã đưa ra tiêu chí phải hoàn trả hơn 236,6 tỉ đồng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát, UBND tỉnh nhận thấy việc đưa ra tiêu chí này không phù hợp với quy định tại Luật Đất đai. Theo đó, đất được giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án bị chậm tiến độ theo quy định thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Vì vậy, dẫn đến vướng mắc trong việc thực hiện và xử lý khoản tiền nói trên. Đối với trường hợp này, nếu Thủ tướng Chính phủ xác nhận việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an có lệnh kê biên tài sản đối với khu đất trên khiến việc triển khai dự án bị chậm tiến độ là "trường hợp bất khả kháng" thì UBND tỉnh mới hoàn trả lại số tiền trên cho nhà đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị 3 bộ cho ý kiến về việc xử lý tài sản cũng như hoàn trả số tiền cho nhà đầu tư để sớm đưa khu đất vào khai thác, tránh lãng phí kéo dài. Nhưng đến nay, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn.

Đợi quy hoạch phân khu TP Nha Trang

Với dự án ở 82 Trần Phú và khu đất của phân xưởng cơ điện, theo Sở Xây dựng, đối với công trình đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch trên địa bàn TP Nha Trang, sở chia thành 3 nhóm theo tiến độ xây dựng và khu vực quy hoạch. Trong đó, các khu đất này thuộc nhóm 3 là nhóm các dự án đã được UBND tỉnh thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng hoặc đã được cấp nhưng chưa khởi công. UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng là giao UBND TP Nha Trang nghiên cứu quy mô các công trình đã được thỏa thuận, rà soát, cập nhật và khẩn trương lập đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo. Đối với các đề xuất của các chủ đầu tư, UBND tỉnh chỉ xem xét sau khi đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu vực được phê duyệt để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: KỲ NAM (NLĐO)