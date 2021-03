Truy bắt nam thanh niên ném mìn tự chế vào tiệm vàng, 1 người bị thương

Khoảng hơn 18 giờ ngày 17-3, một thanh niên đã dùng mìn tự chế ném vào bên trong tiệm vàng Đức Đệ, số 75 Hải Triều, phường Quán Toan, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên bất ngờ xông vào bên trong tiệm vàng, dùng mìn tự chế ném vào bên trong tiệm vàng Đức Đệ.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Sau khi sự việc xảy ra, chủ hiệu vàng Đức Đệ cùng một số người dân đã xông ra truy đuổi đối tượng. Sợ hãi, đối tượng này đã bỏ chạy vào bên trong ngõ (cạnh tiệm vàng Đức Đệ) và tiếp tục gây nổ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an phường Quán Toan, Công an quận Hồng Bàng, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội-Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ.



Lực lượng công an khẩn trương truy bắt nghi phạm

Trao đổi với Báo Người Lao Động, anh T.A. (trú tại Hải Triều, phường Quán Toan) cho hay: "Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, tôi vừa đi làm về đến đúng cửa tiệm vàng Đức Đệ thì thấy chủ tiệm là anh Đức vật nhau với một thanh niên. Nhìn kỹ thì tôi nhận ra nam thanh niên này tên là V. (SN 1993, nhà ở đối diện với cổng chợ Quán Toan).

Cũng theo nhân chứng này, trong quá trình truy bắt đối tượng, 1 người đàn ông đã bị đối tượng dùng dao đâm khiến người này bị thương nhẹ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Tiệm vàng Đức Đệ

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tập trung truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ.

Được biết, trước đây tiệm vàng này đã từng bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí xông vào bên trong để cướp.

Tr.Đức (NLĐO)