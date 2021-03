Công an quận Tân Phú bắt ông chủ "Homebank Ngân hàng tại nhà"

Từ đơn tố cáo của người dân, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã củng cố hồ sơ, tạm giam ông chủ "Homebank Ngân hàng tại nhà" và đồng phạm.

Ngày 22-3, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994) và Nguyễn Bá Điệp (1998, cùng ngụ TP Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Tài liệu bị thu giữ Nguyễn Bỉnh Tuân từ Hà Nội vào TP HCM vào giữa năm 2020 lập trang facebook "Homebank Ngân hàng tại nhà" đăng số điện thoại để tìm người vay tiền. Sau đó 4 tháng, Tuân kết nạp thêm Nguyễn Bá Điệp cùng hoạt động cho vay lãi nặng để thu lợi bất chính. Công an đang mở rộng điều tra

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng và các nạn nhân, sáng 4-3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Tân Phú kết hợp Công an phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) đã bắt giữ nhóm 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư Richstar 1 số 278 Hòa Bình.

Cơ quan chức năng đã thu giữ 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại TP HCM.

Qua xác minh, Công an quận Tân Phú đã xác định nhóm Tuân và Điệp cho các nạn nhân vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm. Sau khi củng cố chứng cứ, Công an quận Tân Phú đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân và Nguyễn Bá Điệp. Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục mở rộng điều tra.

PHẠM DŨNG (NLĐO)