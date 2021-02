Yêu cầu kỷ luật nữ giáo viên khai báo gian dối mức cao nhất, xử lý hình sự nếu dương tính

UBND TP Hải Phòng ngày 19-2 vừa ban hành văn bản về việc xử lý trường hợp nữ giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn khai báo y tế không đúng sự thật.





Theo đó, UBND quận Lê Chân đã báo cáo về kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có nội dung liên quan đến trường hợp bà H.T.T., giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, thực hiện khai báo gian dối.





Khu dân cư nơi bà H.T.T. ở tại phường An Dương, quận Lê Chân được lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.



Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận Lê Chân xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T. với mức cao nhất theo quy định; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND quận Lê Chân xử lý kỷ luật bà H.T.T. với mức cao nhất theo quy định. Trường hợp bà H.T.T. dương tính với Covid-19, yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý hình sự theo quy định.



Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nữ giáo viên của trường THPT Trần Nguyên Hãn là bà H.T.T. (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) có xin phép Hiệu trưởng về quê ở Hải Dương ăn Tết nhưng Hiệu trưởng nhà trường không đồng ý.



Đến ngày 8-2, nữ giáo viên báo cáo Hiệu trưởng xin phép lên Hà Nội đón Tết với anh trai và được vị này khuyến cáo không nên đi Hà Nội vì đã có nơi có dịch.



Tuy nhiên, đêm 11-2 (đêm 30 Tết), khi Hiệu trưởng gọi điện kiểm tra thì nữ giáo viên này cho biết đang đón Tết tại Hà Nội. Lúc này, Hiệu trưởng yêu cầu nữ giáo viên khi quay trở lại Hải Phòng phải thực hiện khai báo y tế với UBND phường và thực hiện phòng chống dịch theo quy định.



Sau Tết, ngày 15-2, nữ giáo viên H.T.T. trở về nhà tại Hải Phòng và khai báo với tổ dân phố và phường An Dương đã đến Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và về ngay trong ngày.



Tuy nhiên, khi Ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng địa phương yêu cầu báo cáo trung thực thì lịch trình của nữ giáo viên này hoàn toàn là sai sự thật.



Thực tế, chiều 9-2, nữ giáo viên T. bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa (An Dương, Hải Phòng), sau đó được chồng đón bằng xe riêng về xóm Nam, thôn Song Đông, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.



Sáng 10-2, giáo viên T. đi chợ Nứa mua rau, thịt, trong quá trình đi có đeo 2 khẩu trang và tuân thủ giãn cách.



Chiều tối 11-2, nữ giáo viên này lên nhà bố mẹ ở xóm Tràng, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để thắp hương và về ngay. Tại đây, bà T. tiếp xúc với bố, mẹ, chồng và em gái. Trong các ngày Tết Tân Sửu, gia đình khóa cửa không tiếp khách.



Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-2, giáo viên T. đi xe riêng cùng chồng tới ga Dụ Nghĩa và đi xe buýt về nhà riêng (ở phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). Trên xe buýt có ít người và ngồi giãn cách, không nói chuyện.



Khoảng 11 giờ ngày 16-2, giáo viên T. đi chợ Máy Đá (quận Lê Chân) đeo 2 khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, sau đó về nhà ngay, không đi đâu.



Ngày 17 và 18-2, giáo viên T. ở nhà, không đi đâu và không tiếp xúc với ai. Hiện nữ giáo viên này đã được đưa đi cách ly tập trung để theo dõi.

