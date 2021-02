Trốn cách ly đi chợ bán rau, người phụ nữ F2 bị phạt 7,5 triệu đồng

Người phụ nữ thuộc diện F2 được lực lượng chức năng yêu cầu cách ly y tế tại nhà nhưng không tuân thủ mà đi chợ bán rau đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.





UBND huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) vừa có quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ch. (SN 1970, trú tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân) do có hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.



Trước đó, ngày 31-1, UBND xã Hoàng Vân ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với bà Nguyễn Thị Ch. đến ngày 7-2 để phòng, chống dịch Covid-19 do trong gia đình có chồng là ông Dương Văn H. tiếp xúc với người ở TP Chí Linh (Hải Dương) vào ngày 18-1. Tuy nhiên, ngày 1-2, bà Ch. không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo quy định mà tự ý di chuyển lên chợ Đò, xã Hà Châu, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) để bán rau khiến người dân lo ngại.



Những hành vi vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm (ảnh minh họa) - Ảnh: Ngô Nhung



Ngay sau khi nhận được thông tin nhân dân phản ánh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoàng Vân đã tuyên truyền, yêu cầu bà Ch. chấp hành nghiêm quy định, trở về cách ly tại nhà, đồng thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.



Ngày 3-2, Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.X.H. (SN 1996; trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT KCN Quang Châu; thuê trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; mức xử phạt 7.500.000 đồng.



Chiều 30-1, căn cứ khai báo y tế của H. từ sau ngày 20-1 (H. tiếp xúc người đã tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 trong vùng dịch Hải Dương), cán bộ y tế xã Quang Châu đã yêu cầu H. tự cách ly tại nơi ở trọ để chuẩn bị đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, tối 30-1, H. đã rời nơi ở trọ để về tỉnh Hải Dương; đến sáng 31-1, H. quay lại nhà trọ thôn Núi Hiểu do không qua được chốt kiểm dịch để vào địa phận tỉnh Hải Dương.



Khoảng 9 giờ ngày 31-1, sau khi xác minh làm rõ sự việc, Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.X.H. về hành vi trên. Hiện V.X.H. đã được đưa đến Khu cách ly tập trung huyện Việt Yên.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)