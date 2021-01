Từ nước ngoài về Thanh Hóa nhưng khai làm việc ở Pleiku để trốn cách ly

Mặc dù trở về từ Lào qua đường tiểu ngạch ở Quảng Trị, thế nhưng khi về địa phương, V.N.Q. ở Thanh Hóa đã khai báo gian dối làm việc ở TP Pleiku nhằm trốn cách ly phòng chống dịch Covid-19.





Tối 19-1, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đưa nam thanh niên V.N.Q. (SN 1997; ngụ thôn 7, xã Thiệu Khánh) đi cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19.

Đưa nam thanh niên đi cách ly



Anh Q. là trường hợp đi làm ăn tại Lào về địa phương nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thế nhưng đã gian dối trong việc khai báo nơi cư trú và làm việc trước khi về địa phương nhằm trốn cách ly.



Theo đó, ngày 25-1, anh Q. đã đến Công an xã Thiệu Khánh và Trạm Y tế xã Thiệu Khánh khai báo bản thân đi làm ăn ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) về địa phương nhằm trốn cách việc cách ly. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, Công an TP đã xác định thanh niên này không sinh sống, làm việc tại TP Pleiku.



Sau khi xác định được Q. gian dối khai báo, ngay tối ngày 29-1, Công an TP Thanh Hóa đã mời anh Q. lên xã Thiệu Khánh để làm rõ việc này. Lúc này, anh Q. mới thành khẩn khai báo ngày 23-1, anh Q. đã nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực gần cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, chứ không phải làm việc ở Pleiku.



Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hoá, Công an xã Thiệu Khánh đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa đưa anh V.N.Q. đi cách ly tập trung theo đúng quy định.



Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh lan ra cộng đồng, Công an TP Thanh Hóa đề nghị toàn dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý theo quy định.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)