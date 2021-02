Lời chúc Tết Tân Sửu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đúng thời khắc giao thừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân ái gửi Lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.





Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)







Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân ái gửi Lời chúc Tết tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:



"Lời chúc Tết Xuân Tân Sửu 2021 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng



Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước,



Xuân Tân Sửu 2021 đang rộn rã về trên đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta!



Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.



Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ và phát triển.



Năm Canh Tý - 2020 vừa đi qua với biết bao nhiêu các sự kiện trọng đại đáng nhớ, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, rực rỡ.



Trong năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển; chính trị xã hội ổn định; an ninh, quốc phòng được bảo đảm; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.



Điểm nhấn là vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội; chuẩn bị và tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương, trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước về những đóng góp to lớn vào những thắng lợi và thành công trong năm qua.



Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm Canh Tý 2020, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta.



Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc và thành công!



Mừng Xuân mới khí thế mới, thắng lợi mới!



Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc!



Chào thân ái và quyết thắng!".

(Dẫn nguồn TTXVN/Vietnam+)