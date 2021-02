46 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Trong 3 ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tai nạn giao thông đã khiến 46 người chết và 37 người bị thương.





Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, ngày 12-2 (Mùng 1 Tết Nguyên đán) cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 15 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ TNGT giảm 1 vụ, giảm 7 người chết, giảm 2 người bị thương.



Theo thống kê của Cục CSGT, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước xảy ra 72 vụ TNGT, làm chết 46 người và bị thương 37 người. So với 3 ngày đầu kỳ nghỉ Tết năm 2020, giảm 6 vụ tai nạn (-7,7%), giảm 16 người chết (-25,8%), số người bị thương giảm 10 người (-21,2%).





Trong 3 ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tai nạn giao thông đã khiến 46 người chết và 37 người bị thương - Ảnh minh họa



Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết tại khu vực nội thành TP Hà Nội, các bến xe, khu vực sân bay Nội Bài, lưu lượng phương tiện ít, các phương tiện di chuyển bình thường.



Trên các tuyến cao tốc: Hà Nội - Quảng Ninh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, QL1, QL2, QL3, QL5, QL6, QL32, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, tình hình giao thông ổn định.



"Tuy vậy, trong đêm Giao thừa tại các tuyến đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất gia tăng phương tiện, xảy ra ùn ứ cục bộ do người dân đổ về xem bắn pháo hoa đón chào năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Tại khu vực các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm, hàng trăm thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy tốc độ cao đã bị lực lượng chức năng xử lý"- Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin.



Về tình hình xử lý vi phạm trật tự ATGT, trong ngày mùng 2 Tết, lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý gần 1.800 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 1 tỉ đồng; tạm giữ 1 xe ô tô, 689 xe môtô; tước hơn 100 giấy phép lái xe các loại.

Theo Văn Duẩn (NLĐO)